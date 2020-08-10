首推「預約內用」！外送平台先點餐、免排隊　新一輪優惠大戰開打

▲美食外送平台Foodomo首推「預約內用」新服務。（圖／翻攝自Foodomo臉書粉絲專頁）

實習記者郭思妏／綜合報導

許多民眾為了落實在家防疫，經常使用外送平台，不過APP幾乎都只能選擇要外送或是外帶。近期美食外送平台Foodomo則創新推出「預約內用」的服務，讓民眾可以提前在家預約，出門用餐免排隊，且只要使用富邦J卡結帳，最高還可享66%回饋好康。

美食外送平台Foodomo推出新優惠，8月11日起至8月31日期間，消費者只要輸入「炫父88」的優惠碼，便可享有預約內用美食88折的好康；平台近日還加碼推出「爸氣回饋專案」，不只在全平台的每筆訂單都可享LINE POINTS 18%回饋，新用戶還可獲得限量299元折100元的折價券。另外，民眾凡是使用富邦J卡結帳，還能額外享有3%的優惠，最高可享66%的回饋。

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許多外送平台目前都有提供外送及外帶自取的服務，而Foodomo原有的外送、揪團、跑腿代買等功能都備受好評，再加上新增獨家的「預約內用」服務，可以更進一步解決民眾尖峰時段想外出用餐的問題，也不必排隊久候。

此外，8月也有許多外送平台推出優惠，像是Uber eats推出85折餐點優惠，民眾凡是在8月1日至31日止，輸入「食八相送」即可享有4次點餐85折的優惠，且單次點餐最高折抵上限為100元。

Foodpanda也推出首購消費滿50元，可享有5折優惠，且在8月11日前，輸入「NOT」即享3次消費滿130元的免運優惠。