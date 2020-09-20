領券即時折抵！　LINE Pay全新LINE POINTS點數抵用券正式上線

▲LINE Pay宣布推出全新「LINE POINTS點數抵用券」。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay近日宣布推出全新「LINE POINTS點數抵用券」，用戶將能免費獲得商店提供的LINE POINTS點數抵用券，並能在消費時即時折抵，商店也可主動發放抵用券吸引超過730萬的LINE Pay用戶從線上到店家通路消費，創造商店與用戶間的雙向正循環。



LINE Pay表示，截至2019年底，LINE Pay用戶超過730萬，並有超過20萬個實體或電商通路，而全新「LINE POINTS點數抵用券」顛覆過去先消費再回饋點數的模式，消費者只要領取「LINE POINTS點數抵用券」即可享有三大好處。

LINE Pay指出，首先就是折抵更即時，讓用戶不需再等待回饋點數入帳才能消費折抵，而是可以先領取商店發送的「LINE POINTS點數抵用券」，並在活動期間內至指定商店於消費時折抵，確保不錯過任何商店優惠。

LINE Pay說明，再來就是折抵更彈性，讓「LINE POINTS點數抵用券」也能與用戶已持有的點數彈性混合使用，而消費者在使用抵用券消費時，剩餘付款金額也可以選擇使用用戶本身持有的LINE POINTS點數折抵消費，讓點數折抵更有感。

LINE Pay補充，最後則是折抵更方便，讓當用戶在線上商店消費時，或在實體店家透過LINE Pay mini結帳時，可以使用該商店發放的「LINE POINTS點數抵用券」，並將會在消費者結帳時自動帶出，接著100％即時自動折抵，享受省時又省錢的支付體驗。



LINE Pay分享，對商店來說，「LINE POINTS點數抵用券」最大優勢在於商店依自身需求、行銷策略、客群對象規劃發放計劃，即便是小商店也能在有限的預算內透過LINE Pay平台對用戶發放抵用券，甚至發放「LINE POINTS點數抵用券」無須額外花費成本進行相關POS系統設定更改。



LINE Pay宣布，歡慶LINE POINTS點數抵用券上線，LINE Pay攜手Uber Eats於LINE Pay官方帳號正式發放首波LINE POINTS點數抵用券，用戶只要加入LINE Pay官方帳號(@linepaytw)，就有機會透過活動推播領取Uber Eats 的LINE POINTS點數抵用券50點，單筆滿250元即可使用優惠券折抵。



LINE Pay強調，第二波與麥當勞合作推出LINE POINTS點數抵用券30點，將自24日透過LINE Pay官方帳號發放，單筆滿100元即可使用優惠券折抵，換算最高可享7折優惠，而透過Uber Eats與麥當勞兩大品牌的LINE POINTS點數抵用券發放，消費者將可享受行動支付線上與線下交易的便利性。

▲用戶可先領取商店發送的「LINE POINTS點數抵用券」，並在活動期間內至指定商店於消費時折抵。（圖／LINE Pay提供）

▲用戶可在「LINE Pay我的條碼」中選取已領取的優惠券，並在消費結帳時折抵使用。（圖／LINE Pay提供）