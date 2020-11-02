巴西蘑菇75%不合格...來自巴西、中國大陸！營養師3招教選菇

▲意外發現25件樣品中，有7件標示不合格、2件農藥殘留不符規定，並有9件重金屬含量超標，其中又以自信揚商行的巴西蘑菇鉛含量超標，已要求業者下架。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

進口的巴西蘑菇有75%不合格！蕈菇類香氣濃郁、高纖低熱量是不少民眾飲食首選之ㄧ，今（2日）新北市法治局委請消基會進行市售蕈菇乾貨商品檢測，意外發現25件樣品中，有逾4成農藥或重金屬超標，包含7件標示不合格、2件農藥殘留不符規定，並有9件重金屬含量超標，其中又以自信揚商行的巴西蘑菇鉛含量超標，已要求業者下架。

消基會表示，今年8月起於雙北市各大量販店、市場等地購買25件蕈菇樣品進行測試，12件包裝樣品都符合標示規定，但13件散裝樣品中，除了3件購自傳統市場者尚未規範須標示產地外，10件購自有店面的食品行的樣品中，僅3件有標示產地，不合格率高達7成。

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▲25件樣品中，有12件巴西蘑菇，其中重金屬鉛及鎘的含量超過衛福部訂定的限量標準，不合格率高達75%，其中更有1件樣品鉛及鎘都不符合規定，4件鎘含量更超過標準5倍以上。

檢測結果顯示，購買自大連食品行、旺來旺食品股份有限公司、弘茂素食商行的巴西蘑菇，鎘含量超標。此外，購買自谷勝雜糧行的乾香菇與購買自弘茂素食商行的巴西蘑菇，均驗出不得檢出之農藥（陶斯松、加保扶）；鉛、鎘等重金屬於攝入人體後，如未能排出體外，則會累積於器官及骨骼，造成各種病變；遭禁用之農藥，則可能導致胎兒腦部缺陷等問題。其中位於新北市的供應商已自主下架回收商品，而衛生局也行文通知外縣市主管機關查辦轄內之不合格商品供應商。

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▲今（2日）新北市政府法治局委託消基會進行市售蕈菇乾貨商品檢測，意外發現25件樣品中，有7件標示不合格、2件農藥殘留不符規定，並有9件重金屬含量超標。

25件樣品中，有12件巴西蘑菇，其中重金屬鉛及鎘的含量超過衛福部訂定的限量標準，不合格率高達75%，其中更有1件樣品鉛及鎘都不符合規定，4件鎘含量更超過標準5倍以上。

消基會在2006年曾進行市售菇蕈類重金屬檢測，當時7件乾燥的巴西蘑菇樣品皆檢出超量重金屬鑷（大於2pm），其中1件購自生機飲食專賣店的樣品，鎘檢出量甚至超過規定值8倍以上，事隔14年，再次進行檢驗，發現巴西蘑菇還是有75%不合格率，產地源自巴西及中國大陸。

營養師汪曉琪提醒，許多主婦們會習慣把浸泡香菇的水，再放回湯裡面煮以增加香氣，但這樣的做法較不安全，建議洗香菇的水要倒掉，另外加進腰果、薑絲一起煮也有同樣的香氣。

▲提醒民眾選購商品時務必選擇有包裝，並注意「台灣製造」、農委會檢定CAS和有產銷履歷標章的商品。

汪曉琪說，本次有問題的蕈菇類都是無標章、散裝的，台灣目前有300多家廠商有安全標章，建議民眾選購商品時務必注意「台灣製造」、農委會檢定CAS和有產銷履歷標章的商品。此外，提高國人挑選食品的水平，才能免於選到不良品，長期食用會對身體造成危害。