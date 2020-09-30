八仙塵爆5年！悲痛無止盡...元凶呂忠吉再判賠1625萬

▲法院今天再判八仙塵爆元凶呂忠吉要和公司連帶賠償2名傷者共1625萬元。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

2015年八仙塵爆造成15死471傷，被害人與家屬分別向主辦人呂忠吉和八仙樂園提告求償，其中個別求償的被害人，已陸續有2人由一審判決呂要賠償717萬、332萬元，士林地院30日再判呂忠吉和他開設的玩色創意、瑞博國際共要賠償謝姓男子和吳姓女子共1625萬元，至於消基會替400多位受害人求償百億的官司，因人數眾多需要逐一調查，仍在審理中。

呂忠吉於2015年6月27日，在八仙樂園舉辦「彩色派對」，工作人員在活動中噴灑色粉炒熱氣氛，卻因燈泡高溫加熱，引發塵爆，瞬間讓活動所在的泳池成為一片火海，參加民眾四處奔竄哀號，引起全球關注，呂忠吉因被法院依業務過失致死等罪，判刑5年定讞，已再2019年初入監服刑，但民事訴訟才正要開打。

士林地院2020年5月間針對事發時年僅17歲的林姓民眾求償案，做出首件民事判決，呂忠吉和玩色創意等公司，要賠償林女717萬多元；6月間再判薛姓女子可獲賠332萬元；9月30日再判呂忠吉和公司要賠償謝姓男子和吳姓女子各612萬餘元的損害賠償，以及各200萬元的《消保法》懲罰性賠償，2人總獲賠金額達1625萬元。至於這些被害人向八仙樂園求償不分，都遭法院判決駁回。

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