愛奇藝10/15起只有線上客服　消基會：未來用戶「要多付手續費」

▲愛奇藝用戶提供的客服業務自10月15日終止，相關客戶服務改為線上客服。（圖／翻攝愛奇藝線上客服畫面）

記者許展溢／台北報導

歐銻銻娛樂今（21日）宣布，因國家通訊傳播委員會（NCC）要求，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供之客戶服務業務將在今年10月15日終止，未來愛奇藝會員訂購或衍生的相關客戶服務，全部改成「愛奇藝線上客服」，消基會表示，對消費者最大的影響是，之後會「多付出一筆手續費。」

消基會執行董事兼發行人、律師徐則鈺提到，一開始就有想到，愛奇藝會把經營模式改成「設立公司在海外」，變成台灣消費者只能夠海外交易，台灣用戶當然還是可以收看到愛奇藝，只是愛奇藝會服務只限「線上客服」，代表就是搬到海外，這完全是可以想像到。

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徐則鈺說，服務搬到海外最大影響是「變成海外交易，要扣手續費」，不管是港幣、美金等貨幣，台灣消費者想看內容，就得使用信用卡付款，並被扣手續費，至於未來連線品質是否會有影響？還有待觀察，只希望線上客服跟台灣消費者溝通上不會有太大問題，若國人之後不不想再看了，愛奇藝最好也能做到退費的服務。

▲愛奇藝9月3日在台代理商歐銻銻宣布停止經銷、裁員 。（圖／歐銻銻臉書）



【歐銻銻娛樂有限公司 聲明書】

依經濟部公告，自109年09月03日起「禁止為大陸地區人民、法人、團體或其他機構代理、經銷網際網路視聽服務，及提供其中間投入服務或相關商業服務」，歐銻銻娛樂已依法於同日停止愛奇藝台灣站會員經銷業務，並放棄愛奇藝於台灣地區的品牌代理服務。另經主管機關國家通訊傳播委員會要求，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供之客戶服務業務亦將於109年10月15日終止。

感謝過去四年來支持愛奇藝的用戶及會員，即便歐銻銻娛樂因政府法令變更而必須終止相關代理業務，但愛奇藝APP「iQIYI」仍可在全球60國運行，包括台灣地區在內的所有愛奇藝用戶們，仍可持續使用愛奇藝，並欣賞全球各式娛樂影音內容，VIP會員的權益完全不受任何減損。在主管機關要求下，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供的客服業務將自109年10月15日終止，爾後，愛奇藝會員訂購或衍生的相關客戶服務，均請洽愛奇藝線上客服。