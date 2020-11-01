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美選開票時程一次看！提前投票添變數…　誰入白宮恐延後揭曉

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▲▼川普,拜登。（組圖／美聯社、路透社）

▲美國總統川普與民主黨候選人拜登。（組圖／美聯社、路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選將在3日登場，本次大選因新冠肺炎影響，讓提前投票人數大增，截至1日已有超過9000萬選民提前投票，而各州不同的截止日期與計票時間，也讓這次大選增添更多變數；6大搖擺州威斯康辛、密西根、賓夕法尼亞、佛羅里達、北卡羅來納、亞利桑那州成為「決一死戰之地」。

各州預計開票時間（台灣時間11／4）

08：00

喬治亞州、印第安那州、佛蒙特州、維吉尼亞州等9州截止投票。這幾州兩黨各半，預計共和黨能在此處拿下31票，民主黨則有24票；屬於偏搖擺州的喬治亞州擁有16張票，上屆由川普拿下，這次能否由共和黨再度連莊，也將成為焦點。

09：00

這時有22州以投票完畢，包含北卡、密西根、賓夕法尼亞與德州等關鍵州，都會在此時開始陸續開票。此區間六大搖擺州就佔了3個，囊括了51張選舉人票，另外擁有38張票的票倉德州是否會全部入共和黨，同樣引發關注。除此之外，被稱為白宮風向球的俄亥俄州也會在此時開票。

10：00

屬於搖擺州的亞利桑那州、威斯康辛州會在此時結束投票，而民主黨預估會在新墨西哥州與紐約州拿下34張票。

11：00至12：00

此刻開票的州多是傳統民主黨票倉，包含加州、奧勒岡州與華盛頓州，預計可拿下至少74張選票。而此時大部分的州都已陸續開票完畢，美國下一任總統人選也呼之欲出。

▲▼美國郵寄投票。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國有超過9000萬人提前投票。（圖／達志影像／美聯社）

開票時間延遲

本次大選除了當天現場投票以外，還有提早親自投票、郵寄投票必須計算。據統計，目前已有逾9000萬選民提前投票，約為2016年大選總數的65％。

不過，大量的郵寄投票、各州相異的作業方式也讓計票時程更加混亂；例如有些州不接受3日之後寄達的選票，但像是搖擺州密西根州卻可受理到17日寄達的選票，整體開票時間可能還會延遲。

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