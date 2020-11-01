高雄「8區大停水」！一早停水13小時　31萬戶範圍表出爐

▲高雄明一早開始大停水13小時，共31萬戶受影響。（示意圖／記者楊筱柔攝）
記者陳致平／綜合報導
高雄13區大停水！台水公司第七區管理處澄清湖廠發布公告，為了配合高雄長庚醫院特高壓線路拆除作業工程、以及高低壓電氣設備檢驗，今（1日）一早7時開始停止供水13小時，總共影響31萬戶，另外有18萬餘戶屬於水壓降低地區，提醒高雄市民朋友提早做好儲水準備，配合節約用水。
台水公司七區處指出，依據用電場所及電氣技術人員管理規則，每年需辦理停電電氣設備檢驗，確保供電品質，因此台電及長庚同時間施工，停水期間自1日上午7時起至下午8時，共計停水時間達13小時，停水戶數為311,600戶，水壓降低戶數187,570戶。台水提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。詳情請至水公司網站查詢。
【停水範圍】
●三民區：博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。
●鳥松區：大華里、夢裡里、鳥松里。
●鳳山區：忠孝里、忠義里、中和里、文德里、武慶里、武漢里、新強里(高速公路以西)、新武里。
●苓雅區：文昌里、建軍里、正義里、衛武里、正道里、正大里、正心里、五福里、正文里、正仁里。
●前鎮區：瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。
●仁武區：拷潭里、仁慈里、烏林里。
●鼓山區。
●左營區。
【水壓降低地區】
●鳳山區：鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。
●苓雅區：福西里、永康里、福南里。
●鹽埕區。
●新興區。
●前金區。
●三民區：鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。
●仁武區（含仁武工業區）。
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