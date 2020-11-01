高雄「8區大停水」！一早停水13小時　31萬戶範圍表出爐

高雄左營巨蛋百貨附近的停車場，日前意外發生一起射破車窗案，一名54歲謝姓女車主的車輛，後擋風玻璃遭人擊碎，經警方經採證後，發現車頂有凹洞、疑似是小鋼珠射擊所致，經專案小組逐戶查訪，發現住在附近某高樓層住戶涉有重嫌，在小港一處工廠將33歲的廖男逮獲，他表示因為自小客車警報器響，嚴重影響他的休息，才一時衝動持空氣長槍射擊鋼珠洩憤。