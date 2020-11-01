　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄「8區大停水」！一早停水13小時　31萬戶範圍表出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲水龍頭,清洗,自來水,生水示意圖。（圖／記者楊筱柔攝）

▲高雄明一早開始大停水13小時，共31萬戶受影響。（示意圖／記者楊筱柔攝）

記者陳致平／綜合報導

高雄13區大停水！台水公司第七區管理處澄清湖廠發布公告，為了配合高雄長庚醫院特高壓線路拆除作業工程、以及高低壓電氣設備檢驗，今（1日）一早7時開始停止供水13小時，總共影響31萬戶，另外有18萬餘戶屬於水壓降低地區，提醒高雄市民朋友提早做好儲水準備，配合節約用水。

台水公司七區處指出，依據用電場所及電氣技術人員管理規則，每年需辦理停電電氣設備檢驗，確保供電品質，因此台電及長庚同時間施工，停水期間自1日上午7時起至下午8時，共計停水時間達13小時，停水戶數為311,600戶，水壓降低戶數187,570戶。台水提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。詳情請至水公司網站查詢。

【停水範圍】

三民區：博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。
松區：大華里、夢裡里、鳥松里。
鳳山區：忠孝里、忠義里、中和里、文德里、武慶里、武漢里、新強里(高速公路以西)、新武里。
苓雅區：文昌里、建軍里、正義里、衛武里、正道里、正大里、正心里、五福里、正文里、正仁里。
前鎮區：瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。
仁武區：拷潭里、仁慈里、烏林里。
鼓山區
左營區

【水壓降低地區】

鳳山區：鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。
苓雅區：福西里、永康里、福南里。
●鹽埕區。
●新興區。
●前金區。
三民區：鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。
仁武區（含仁武工業區）。

免付費客服電話：1910或高雄服務所：07-3312282、鳳山服務所：07-7424163、楠梓服務所: 07-3513332

►手上票券過期了，如何讓它起死回生？

ET快訊
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
女大生遺體發還家屬　檢方誓言：絕對要讓不法者付出代價！
出遊與友同房…深夜聽到呻吟、棉被晃動！她尷尬通知閨蜜夫
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

內埔警加強校園周遭安全維護　保障外宿大學生安全

虎頭山遊憩綠廊正式啟用　三大系統6條生態步道全線開通

桃園大有梯田生態公園遛小孩玩樂新景點　美中不足超難停車

西螺漢光果菜合作社與上百青農簽約　共創產銷供應鏈

想轉職看過來！　桃捷招募54名新血　起薪最高41K

潮州警深入山區執行山域治安訪查　3天查獲9起14人涉刑案

長榮大學校長致師生一封信　「2大措施」承諾改善！提議草叢改水泥地

國定古蹟「鹿港龍山寺」被惡男狂噴13處！　廟方氣炸提告

熱血童軍服務員號召　「我是南崁人」捐髮捐錢助癌友

長榮女大生命案「歸仁分局長被拔官」　陳永和：不應該由警方單獨扛責任！

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

內埔警加強校園周遭安全維護　保障外宿大學生安全

虎頭山遊憩綠廊正式啟用　三大系統6條生態步道全線開通

桃園大有梯田生態公園遛小孩玩樂新景點　美中不足超難停車

西螺漢光果菜合作社與上百青農簽約　共創產銷供應鏈

想轉職看過來！　桃捷招募54名新血　起薪最高41K

潮州警深入山區執行山域治安訪查　3天查獲9起14人涉刑案

長榮大學校長致師生一封信　「2大措施」承諾改善！提議草叢改水泥地

國定古蹟「鹿港龍山寺」被惡男狂噴13處！　廟方氣炸提告

熱血童軍服務員號召　「我是南崁人」捐髮捐錢助癌友

長榮女大生命案「歸仁分局長被拔官」　陳永和：不應該由警方單獨扛責任！

愛女遭擄殺！父母事發地招魂　媽「崩潰癱軟」號哭：女兒，我們回家

疫情下旅行社尾牙成謎！公會：尾牙邀請0...員工曝：機率低

ESG永續投資當道！00878預計配息0.05元

理財周刊／年底消費旺季　科技股不寂寞

「區間測速裝置」明年起納入檢定 不合格者不能做開罰依據

蘇貞昌2度要求陳水扁「換掉蔡英文」　原因是太難相處

婚禮人沒到包2200元！他回禮「兩人包3600元」被嗆爆…網推這方法

叮～快上菜！　「毛客人」窩兒童椅饋頭等奴才桌邊服務

228人搶一戶中籤率只有0.4%　金聯平價宅創2項紀錄

戴資穎回家鄉高雄「一日教練」　幸運球迷對打世界球后

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

地方熱門新聞

網紅夜闖燒紙錢　女大生母崩潰：謝謝

馬國女大生命案不該由警方單獨扛責任！

長榮大學校長建立安全防護網

國定古蹟鹿港天后宮　被男子噴漆

許淑華進廠維修　豪砸4萬割眼袋

員林販賣機隱藏版15元飲料！解答公開

好想婚！　女老師抽捧花11次都落空

6縣市旅行業者踩線　嘉市評選50家優良餐廳

秋遊新北山藥產地輕旅行

28歲擄殺凶嫌起底！啃老沒女友

桃捷招募54名新血　起薪最高4萬1

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

嘉義市老屋卸妝　木構夜燈氣氛滿分

藥師佛文化節　祈願全球疫情止息

更多熱門

相關新聞

狙擊手抓到了！高雄巨蛋百貨旁停車遭槍擊窗爆碎

狙擊手抓到了！高雄巨蛋百貨旁停車遭槍擊窗爆碎

高雄左營巨蛋百貨附近的停車場，日前意外發生一起射破車窗案，一名54歲謝姓女車主的車輛，後擋風玻璃遭人擊碎，經警方經採證後，發現車頂有凹洞、疑似是小鋼珠射擊所致，經專案小組逐戶查訪，發現住在附近某高樓層住戶涉有重嫌，在小港一處工廠將33歲的廖男逮獲，他表示因為自小客車警報器響，嚴重影響他的休息，才一時衝動持空氣長槍射擊鋼珠洩憤。

幫同事11月兒、2歲女換尿布竟性侵！他瞎扯：觀察反應

幫同事11月兒、2歲女換尿布竟性侵！他瞎扯：觀察反應

館長不要的店面開8.6億求售　傳建商出手機會大

館長不要的店面開8.6億求售　傳建商出手機會大

高雄亞灣區地王狂吸北客

高雄亞灣區地王狂吸北客

高雄厝做整套！高市推「綠色融資」　頂樓裝太陽光電系統可貸款

高雄厝做整套！高市推「綠色融資」　頂樓裝太陽光電系統可貸款

關鍵字：

高雄停水台水限水儲水

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面