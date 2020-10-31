還原1949悲壯年代　「威京小沈」搶救歷史走回頭路！踏行眷村遺址

▲「威京小沈」重回萬華，回憶年少輕狂的叛逆歲月。（圖／沈春池文教基金會）



記者許力方／綜合報導

戰後隨老兵父親來臺、落腳南機場20年的「威京小沈」沈慶京，曾在老萬華度過年少輕狂的叛逆歲月，為推廣財團法人沈春池文教基金會偕同臺北市政府文化局籌辦的「眷戀臺灣」遷臺歷史記憶庫音樂會，連續兩周一步一腳印展開走街宣傳，邀請老老少少前往大安森林公園參加難得的影音饗宴，一起在11月14日穿越回1949！

1950年代經濟蕭條的臺灣百廢待舉，憶及那段貧陋困窘的歲月，威京小沈曾撿垃圾賺零用錢，也隨母親到擺攤賣雞，他感慨父輩的家國情懷與克難精神，始終視生活的艱辛為時代命運，談起父親沈春池生前擬好的墓誌銘「一生辛勞，只為興家；半生戎馬，志在報國」，他不禁落淚，發願搶救遷臺歷史記憶，以口述影音與老物徵集，還原1949悲壯年代到臺灣經濟發展歷程的步履艱辛。

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▲威京小沈重回起家厝－萬華克難街315號。



威京小沈感慨這些民間記憶，反應了省籍互異的生命，從陌生到熟悉，從隔閡到融合所共同經歷蛻變的歷史進程，期盼藉「眷戀臺灣」的影音盛宴，將遷徙融合的涓滴記憶，傳唱成光陰裡的鄉愁四韻。

10月25日威京小沈首度走上街頭，重回南機場老家，親自邀請眷村老社區鄉親前往聆賞音樂會。回到兒時故地，看見親手砌造的紅磚牆，威京小沈感概：「在克難街親身見證眷村從無到有、老社區從舊到新、不同省籍間從磨合到融合的刻苦歷程。」

11月1日繼之展開第二波走街宣傳，兵分二路走訪60多年前度過年少歲月的艋舺及曾是眷村遺址的大安森林公園，親自邀請鄰里街坊支持「遷臺歷史記憶庫」這項人文公益計畫所延伸的多元活動。

「眷戀臺灣」遷臺歷史記憶庫音樂會為2020臺北眷村文化節壓軸活動，11月14日（六）晚間18:30於臺北市大安森林公園露天音樂舞台舉行。活動資訊詳情請點我。