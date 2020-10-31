高舉彩虹旗挺同志遊行　祁家威：下一步盼「跨國同婚合法化」

記者崔至雲／台北報導

2020第18屆台灣同志遊行今（31日）下午在台北市政府前廣場集結出發，台灣同志運動先驅祁家威也現身參與，揮舞著彩虹大旗走在隊伍前端，一路走到原本的敦南誠品他則停下腳步揮舞大旗，他表示，台灣已經有5000多對合法同志婚姻，下一步則要解決跨國同婚議題。

▲祁家威參與2020同志遊行。（圖／記者李毓康攝）

每年的同志遊行祁家威都在會行經的路上挑一個至高點揮舞彩虹大旗，祁家威接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這次因為疫情的關係，許多大樓都關起門，使他無法像以往一樣到樓上揮大旗，而原本的敦南誠品位置是較為高的位置，因此他選擇這邊支持沿路的民眾。

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▲祁家威在原敦南誠品揮舞彩虹旗。（圖／記者李毓康攝）

看到越來越多人重視與尊重同志遊行，祁家威表示，台灣已經合法了，現在根據統計有5000多對合法婚姻，這樣算起來也已經有1萬多人擁有幸福，未來要解決的則是跨國同婚議題，而今日也會一路參與遊行活動到傍晚6點。

▲第18屆同志大遊行，祁家威於隊伍最前方。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼2020同志大遊行 。（圖／記者李毓康攝）



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