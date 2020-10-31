影／網紅夜闖燒紙錢「衣服都有穿了」！女大生母看直播崩潰：來接妳了

記者柯振中／綜合報導

長榮大學馬來西亞籍女大生遭擄殺，引起社會議論，大馬網友也群情激憤。為此，有名網紅30日深夜前往女大生遇害的地點，在現場燒紙錢、開直播，「願馬來西亞遇害女學生一路好走，台灣人盡份棉薄心意！」

▲女大生遭擄身亡，網紅夜闖命案現場燒紙錢。（圖／翻攝臉書）



24歲的鍾姓女大生到來台就讀長榮大學，28日晚間準備從學校返回宿舍，中途經過台鐵的「黑暗便道」，接著與親友失去聯繫，讓朋友相當焦急，上網張貼尋人公告。

事件在網路上發酵，台南警方接獲消息，開始介入調查，調閱監視器鎖定梁姓嫌犯，對方落網後也坦承犯案，全案仍在進一步偵辦當中。

▲網紅闖現場燒紙錢、衣服，女大生母親回應。（圖／翻攝臉書）



這件事情不但引起台灣社會震驚，馬來西亞網友也感到相當氣憤，更有許多人不相信台灣司法，言語中充滿許多侮辱性字眼。

為了讓受害的鍾姓女大生能安息，台南網紅「水伯大管家」30日深夜率團前往現場，替受害者燒起紙錢、衣物等，開直播，「願馬來西亞遇害女學生一路好走，台灣人盡份棉薄心意！」

而該名網紅的直播在網路上被轉傳，鍾姓死者的母親看到直播，也進入留言區留言，「告訴她爸爸媽媽很愛她」、「跟她說媽咪要去帶她回家」，言語之間透露出許多鼻酸，也表達對網紅的感謝。網紅則在直播裡回應，衣服都有燒給死者了、都有穿好了，他們能做的就到這裡了。

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