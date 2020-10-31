快訊／小鬼瀑布奪命！女子腳滑…2公尺高摔下入水亡

嘉義市文化夜市31日晚間12時許發生民眾鬥毆，起因是駕車民眾將車停下要買宵夜，但因車子停在馬路上，且車身比較大，約略擋住整個車道，後方機車騎士受限前方路況，按喇叭示意，雙方先是起口角，隨後產生扭打，事件發生過程全被民眾錄影傳上網；警方表示，雙方皆有受傷也都提出告訴。