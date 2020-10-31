快訊／小鬼瀑布奪命！女子腳滑…2公尺高摔下入水亡

記者郭世賢、鄒鎮宇／新北報導
新北市瑞芳區小鬼瀑布傳出落水意外，60歲陳姓女子疑似失足滑落邊坡約2米深後落入半平溪溪水中，經警消救援後仍無呼吸心跳，送醫不治身亡。
▲陳女摔落小鬼瀑布下方的半平溪中，急救無效身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）
警消表示，陳女31日下午2時11許到新北市瑞芳區小錐麓古道小鬼瀑布時，疑似失足滑落2公尺高的邊坡，落入半平溪溪水中。
警消出動27人、各式車輛12輛，輪流將陳女接駁搬運至山下禮樂煉銅廠，由九份91送至瑞芳礦工醫院，不治身亡，全案依規定報請地檢署相驗。
記者郭世賢、鄒鎮宇／新北報導
新北市瑞芳區小鬼瀑布傳出落水意外，60歲陳姓女子疑似失足滑落邊坡約2米深後落入半平溪溪水中，經警消救援後仍無呼吸心跳，送醫不治身亡。
▲陳女摔落小鬼瀑布下方的半平溪中，急救無效身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）
警消表示，陳女31日下午2時11許到新北市瑞芳區小錐麓古道小鬼瀑布時，疑似失足滑落2公尺高的邊坡，落入半平溪溪水中。
警消出動27人、各式車輛12輛，輪流將陳女接駁搬運至山下禮樂煉銅廠，由九份91送至瑞芳礦工醫院，不治身亡，全案依規定報請地檢署相驗。
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