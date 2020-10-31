嘉義縣衛生局表揚績優志工　感謝在新冠疫情下堅持崗位

▲嘉義縣衛生局表揚績優志工。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局於創新學院表揚109年度衛生保健績優志工，有290位志工及7個團隊接受代理局長趙紋華公開表揚。趙紋華感謝志工朋友這一年來在新冠肺炎疫情的紛擾下，堅持崗位，持續無私的奉獻與付出。

趙紋華表示，嘉義縣政府衛生保健志工團隊是除了社會、教育、環保外，志工人數第4多的團隊，總人數達到817位(男154女663)，提供的志願服務非常多元，有公共衛生、滅蚊、心衛、防疫及菸害防制等服務，今年更加入衛生所國家口罩實名制包裝及販售行列，展現基層人員共同防疫的實力。

衛生局統計，今年衛生保健志工服務時數德馨獎(服務1,000小時/8年)有18位、愛馨獎(服務700小時/5年)15位、善馨獎(服務500小時/3年)23位、高齡績優獎(服務150小時/1年及43年次(含)以上)80位、績優獎(服務150小時/1年)151位。

衛生局依據志願服務法辦理2年1次衛生保健志願服務績效評鑑，頒發前三名志工運用單位獎項，「志願服務運用單位績效評鑑獎」第一名梅山鄉衛生所，第二名溪口鄉衛生所，第三名六腳鄉衛生所。

為鼓勵志工協助推動菸害防制業務，會中表揚「健康搖擺-拒菸律動」比賽得獎志工團隊，第一名番路鄉衛生所-Fanlu Baby(番路寶貝)，第二名溪口鄉衛生所-快樂拒菸舞士隊，第三名義竹鄉衛生所-義起來竹(足)好戒，最佳創意獎中埔衛生所-細妹靚腻膩，還有「志工相伴-戒菸贏」3位保健志工，用心努力找出社區中的吸菸民眾，透過鼓勵與陪伴轉介至衛生所、戒菸服務醫療院所接受戒菸服務，營造健康、清新、無菸的生活環境。