▲ 新北衛生保健績優志工表揚，葉純純榮獲「特殊貢獻獎」。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府衛生局7日表揚衛生保健績優志工，今年除了特殊貢獻獎，另有95位永恆白金獎（10年、2000小時）、125位長青銀質獎（5年、1250小時）；以及188位馨芽銅質獎（服務滿2年且服務500小時以上）。績優團隊獎有新北聯醫板橋及三重兩院區，以及衛福部樂生療養院，另有10隊獲得評鑑優良團隊獎。

侯友宜表示，衛生局有衛生及長照志工5071人。光從2019年1到6月的總服務時數就有88萬8千小時、服務人次3百30萬。那怕是以1小時150元計算，僅半年的產值就高達1億3千多萬元。

侯友宜說，志工們是新北市最寶貴的資源；是新北市的寶貝，希望透過表揚活動感謝志工們的服務善行，並激勵更多的民眾投入志願服務行列，貢獻經驗與智慧，共同點亮新北市各個角落。

▲ 新北市立聯合醫院三重及板橋院區則花開並蒂、雙喜臨門，兩院區雙雙榮獲績優團隊獎。

侯友宜表示，說好話需要好的修養，做好事更是不簡單。志工們以熱忱及微笑不間斷地為民眾提供優質的服務及就醫陪伴，處處散播愛心、關懷與健康、幸福，值得大家敬佩。

榮獲今年特殊貢獻獎的葉純純，才51歲卻因老公隨著工廠遷到大陸而辦理優退在家照顧老少。覺得還有剩餘價值、還有能力服務社會的她，便踏入志工行列。也因為如此，葉女士12年來不斷提升自我識能，積極參與失智守護天使、佈老志工、食品衛生志工、長照志工及戒菸戒檳與母乳志工等培訓，保健業務樣樣精通。

葉女士舉凡居家關懷、電話問安、失智症宣導及協助行政庶務，完全不輸正職人員，是單位的絕佳幫手。老公因為好奇，為什麼太太當志工比以前上班還忙，也在退休後，2016年一頭栽入志工隊伍，伉儷一起享受付出的快樂。

衛生局表示，「透過1對1服務，可以學習到如何與人相處、提升EQ，尤其是面對年輕人，頓時讓我也擁有一顆年輕的心，自己好像也成了小伙子；更可以預防失智、老人痴呆」從志工、隊長、分隊長，到2016年起擔任衛生局志工大隊長的葉女士更感謝的是社會給她服務的機會。

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