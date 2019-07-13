愛心守護學童安全　黃偉哲表揚績優志工317人

▲台南市長黃偉哲頒獎表揚各校績優交通志工及愛心服務站負責人，感謝志工們無私的愛心與奉獻，讓學童的生命安全更有保障。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲7月13日頒獎表揚各校績優交通志工及愛心服務站負責人，感謝志工們無私的愛心與奉獻，讓學童的生命安全更有保障，共表揚交通導護志工206人、愛心服務站負責人96人、志願服務評鑑績優團體15隊，合計317人。





黃偉哲市長表示，他在17年前曾擔任復興國小的交通志工，所以志工精神非常深刻地刻在他的腦海中，所以非常謝謝各位志工能夠付出時間、付出愛心，守護年輕的下一代，讓學童有一個安全上下學的環境以及安全的校園環境。





教育局指出，接受台南市績優交通導護志工表揚的志工侯華受，為所有志工中服務年資最長，在崇學國小服務長達29年，他表示當志工已成了生活的一部份，也相信「施比受更有福」，只要小朋友平安過馬路，就感覺一切都值得；之前出外遊覽時，更有同行的老夫妻向他感謝在多年前護送他們的孩子，當志工是他一輩子不會後悔的決定，要一直做下去，一直當一個快樂的交通導護志工！。





此外，在麻豆國小服務的志工王龍波，從小孩就讀麻豆國小，到現在已經成為國中教師的25年期間，每天無畏風吹、日曬、雨淋，堅持站在路口護送孩子們平安進入校園，認真盡責，嘉惠學子無數。