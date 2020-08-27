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地方衛生機關考核　嘉義縣衛生局再度奪冠

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▲▼ 賀!賀!108年地方衛生機關考核嘉義縣衛生局再度奪冠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲2019年地方衛生機關考核嘉義縣衛生局再度奪冠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2019年衛生福利部業務考核成績揭曉，嘉義縣衛生局再度榮獲分組非全國六都的第1名，考核項目包括醫政、長照、照護、心理口腔、衛教宣導、食品藥物、防疫及保健類等8大類別，其中又以醫政和心理口腔類獲得滿分100分。

衛生局代理局長趙紋華指出，在嘉義縣資源較不足及老年人口連續10餘年高居本島之冠情形下，如何依循國家健康政策，因地制宜照顧縣民健康，並達到中央全面性考核指標，確是一大難題，感謝衛生局團隊共同努力達成目標，也感謝醫療團隊及衛生保健志工的協助與合作，最重要的是翁縣長大力支持及縣府團隊跨局處合作，成就了衛生局優異的成績。

嘉義縣心理衛生中心去年提供「幸福快樂頌 抵嘉笑眯眯」巡迴車服務，帶領民眾認識1925 依舊愛我專線，並透過「幸福銀髮學堂」開辦，以及老人憂鬱量表篩檢適時關懷介入鼓勵參加關懷團體，增進長輩正向情緒及幸福感，成功地降低嘉義縣108年度自殺死亡率；另外，衛生局每年督導醫療機構建立規範，保障民眾就醫權益及品質，也持續獲得中央高度的肯定。

2020年衛生局再度展現因應嚴重特殊傳染性肺炎超前防疫，針對重大傷病民眾提供口罩，衛生所全面加入口罩實名制，優先通過在地醫院檢驗室認證即時檢驗，啟動基層診所社區監測醫療轉診監控疫情，迅速成立健康服務關懷中心，佈署防疫小黃及防疫旅館，率先進行社區桌上演練，首創全國縣長臉書防疫快報直播，展現防疫實力，力守西部唯一淨土。

力拼各項防疫作為外，對於縣民的照護一樣也不缺，嘉義縣推動樂齡活動假牙補助、3+1行動醫療服務全國首創納入「全嘉心房顫動大篩檢」、啟動社區C肝普篩、完成運動與營養「在厝顧健康」及「社區營養推廣中心」，還有擴大社區長照涵蓋率、推動管路安心照護及外籍看護工照顧技巧訓練，在繁忙公衛業務之餘，衛生局所108至109年共同完成了18鄉鎮市衛生所13家前瞻工程修繕峻工，成功打造衛生所成為高齡友善的服務空間。

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