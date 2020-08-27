避免鉛中毒事件疑慮　嘉義縣衛生局稽查100家中藥業者

▲台中鉛中毒案，嘉義縣衛生局展開中藥稽查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台中日前某中醫診所使用含硃砂或鉛丹等禁藥，導致多人鉛中毒事件，引發外界對中藥安全疑慮，為避免少數中醫師有使用禁藥，嘉義縣衛生局日前稽查縣轄各中藥批發大盤商，以及中藥販賣店和中醫診所業者，總計稽查100家，尚未發現不法情事，本案將持續辦理中。

稽查重點查核上游販賣端有無供應、陳列、販售含硃砂或鉛丹等禁藥，衛生局也宣導中醫師公會、中藥商業同業公會會員不得使用禁藥，避免影響民眾就醫安全及觸法。

衛生局表示，民眾如發現有診所、藥局非法販售、使用硃砂等禁藥，請向衛生單位檢舉，共同監督用藥安全。

衛生局表示，衛生福利部94年公告5月1日起禁止中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，並於80年9月18日通函禁止含鉛丹口服用中藥之製造、調劑、供應。

衛生局代理局長趙紋華再次提醒無論是醫療院所、醫師、藥師或一般民眾，都不可使用來路不明的中藥材，更不可使用禁偽藥，此等行為害人害已，還涉及嚴重的司法問題與行政責任，請業者不要以身試法。

民眾有任何藥事衛生疑慮，請電洽衛生局藥物食品管理科，電話專線：05-3620613 、05-3620590諮詢。