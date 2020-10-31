揪感心！嘉義縣口腔保健醫療專車服務偏鄉　山區加碼眼科義診

▲ 嘉義縣口腔保健醫療專車長年上山下海平衡牙科服務資源 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣口腔保健醫療專車結合牙醫師公會上山下海，在阿里山、東石、六腳等偏鄉村里定點服務，山區還連結眼科加碼義診 (1次/2個月)，造福偏鄉民眾口腔保健及視力健康。



嘉義縣牙醫診所有57家，全縣有12鄉鎮為「全民健康保險牙科醫療資源不足地區｣，縣長翁章梁推動｢樂齡假牙補助政策｣造福長者，已有8,888位老勢大｢從齒｣笑開懷，但牙科醫療診所的分配不均，讓許多鄉親為看牙而苦惱，因此爭取扶輪社捐贈一部｢口腔保健醫療專車｣，8月份起優先啟動校園、社區..等口腔醫療保健服務，服務項目包括全口檢查、假牙施作及洗牙、牙周病緊急處置、齲齒等初步治療，已有1,493位民眾受惠。

▲透過嘉義縣口腔保健醫療專車，不論山上或海邊偏鄉民眾都可受惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）



翁章梁說，｢口腔醫療保健專車｣是嘉義縣平衡牙科資源的重要一環，不僅要深入平地社區和校園，更要照顧到偏遠醫缺地區的村里，因此特別要求嘉義縣牙醫公會克服困難，挪出人力到阿里山、東石、六腳..等醫療缺乏地區，設立定期定點的醫療服務，尤其阿里山鄉豐山和來吉村，因路程遙遠，也在大學眼科賴麗如院長支持下，每兩個月1次結合｢口腔醫療保健專車｣，定期上山提供眼科義診服務。



衛生局代理局長趙紋華指出，口腔及視力保健，相較於其他身體健康問題較容易被忽略，眼科和牙科醫療的不足，一直是嘉義縣行動醫療努力的方向，這輛口腔保健醫療專車造價450萬，設備精密更勝一般牙科診所，11月起每月一、三週分別進駐六腳灣北社區(星期二/9-12點)、東石先天宮(星期四/9-12點)，每週五則深入阿里山鄉來吉(9-12點)和豐山(13-16點)提供定點服務，其中來吉和豐山更結合眼科義診服務(一次/2個月)，服務時間可至衛生局網站查詢，歡迎民眾善加利用。

▲嘉義縣口腔保健醫療專車前進阿里山。（圖／記者翁伊森翻攝）