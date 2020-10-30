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清肺人氣豬血馬路裸曝5hr蚊蠅飛　中市稽查攤商：再犯最少噴6萬

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▲台中市衛生局人員稽查攤商，發現豬血未完全覆蓋，當場要求改善。（圖／台中市政府提供）

▲台中市衛生局人員稽查攤商，發現豬血未完全覆蓋，當場要求改善。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市衛生局日前獲報，指東興市場旁有處流動攤商將裝有豬血箱子全擺在地上，且沒有覆蓋，曝露在空氣中長達4、5個小時，任由蚊蠅飛舞，血水亂流，衛生局派員前往了解後要求立即改善，日後會不定期抽查，一旦再有類似事件，將依違反食安法處6萬元至2億元罰鍰。

豬血湯是國民美食而且有清肺功能，深受民眾喜愛，但如果發現未烹煮前的豬血是擺放在地上，任由蚊蠅飛舞，貓狗都有可能舔食，且會因長時間曝露在空氣中，孳生細菌的話，恐會讓人倒盡胃口。

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衛生局表示，市府獲報後，10月14日晚間、10月15日早上都派員前往稽查，得知販售豬血的林姓女流動攤商是向李姓供應商批貨，供應商通常在凌晨1點至3點下貨，而豬血沒有完整遮蓋，也沒離地放置，已當場勸導攤販立刻改善，為防止攤商再犯，近期將不定期前往稽查，若查獲有違反食品良好衛生規範準則相關情事，將依食安法第44條辦理，屆時如未通過複查，將處6萬元至2億元罰鍰。

環保局稽查大隊長羅文龍說，市府將派員無預警稽查，若查確業者任由血水四處亂流等污染環境情況，會依廢棄物清理法第27條，處1200元至6000元罰鍰，並要求限期改善，若未遵循，將按日連續開罰。

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