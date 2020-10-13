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中國第三季進出口創新高　豬肉今年進口翻倍

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▲▼洋山深水港四期。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海洋山深水港四期碼頭。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

隨防疫物資、「宅經濟」、企業復工復產需求拉動，中國大陸今年第三季進出口貿易總值突破單季歷史新高。據中國海關總署13日公布數據顯示，今年第三季，中國進出口8.88兆元（人民幣，下同），年增7.5%，其中出口5兆元，成長10.2%，進口3.88兆元，增4.3%。

另在疫情影響下，累計今年前三季，中國大陸出口年增率僅1.8%，進口下降0.6%，惟一到三季近出口總規模分別為6.57兆、7.67兆、8.88兆元，年增率-6.5%、-0.2%和7.5%。海關總署解讀，呈現「一季度大幅回落、二季度止跌企穩、三季度全面反彈的發展態勢。」

▲▼豬，豬肉，非洲豬瘟。（圖／路透社）

▲非洲豬瘟疫情持續下，中國今年豬肉進口成長了超過一倍。（圖／路透社）


中國海關總署發言人李魁文發言人說，中國大陸在全球率先復工復產，不斷鞏固擴大疫情防控和經濟恢復的成果，國內經濟持續穩定恢復，也帶動了進口持續回暖，另防疫物資、「宅經濟」、國內復工復產都拉動了出口增長。

他舉例，今年前三季，機電產品進口值增長3.9%，其中電子元件、自動數據處理設備及其零部件進口分別增長14.9%、11.6%，大宗商品如原油、鐵礦砂、鋁礦砂進口量分別增加12.7%、10.8%和12.7%。

出口方面，李魁文說，前三季，出口包括口罩在內的紡織品、醫療器械、藥品合計1.04兆元，增長36.5%；宅經濟方面，合計出口筆記本電腦、平板電腦、家電等商品8808億元，增長17.8%。

但李魁文提到，雖國際市場穩步提升，但全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，全球產業鏈、供應鏈依然受阻，經濟全球化也遭遇逆流，保護主義和單邊主義上升，不確定不穩定性也明顯增多，「中國外貿發展面臨的形勢比較複雜嚴峻。」

值得注意的是，在非洲豬瘟疫情持續的影響下，中國海關總署公告數據也顯示，2020年前三月，中國進口豬肉328.6萬噸，年增132.2%，另進口牛肉157.2萬噸，增長38.8%，豬肉進口輛成長了超過一倍以上。

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