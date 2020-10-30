若拜登當選將影響台美關係？葛來儀：安啦！美國議員普遍挺台抗中

▲華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家葛來儀認為，台灣防疫成果受美國國會普遍認可。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

美國總統大選即將登場，國會也將改選。華府智庫專家葛來儀分析，美國國會挺台聲浪強勁，不會因為幾位友台議員選輸或離開而有所改變，未來議員也會持續提出法案對抗中國。

美國大選將於11月3日正式登場，選民除了選出未來4年總統，也將選出新一屆國會。這次國會總共改選470個席次，包含參議院100席中的35席及眾議院全部435席次。

多次倡議承認台灣主權的共和黨籍眾議員游賀（Ted Yoho）去年12月即宣布不再參選，明年1月任期結束後將離開國會。積極推動挺台法案的共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）雖尋求連任，但目前民調落後民主黨對手9個百分點，連任機率恐怕不大。

這代表今年過後，台灣可能在美國國會殿堂一連失去兩名力挺台灣的友人。至於這是否會導致國會對台支持力道減弱，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）接受中央社專訪時表示，「這完全不需要擔心」。

葛來儀指出，數十年前，台灣在美國國會即擁有強健支持，支持程度雖歷經過波動，但力道都不及目前來得強而有力。

葛來儀回憶，當初友台參議員赫姆斯（Jesse Helms）退休時，許多人也擔心台灣利益會受到影響，「但現今不用擔心可能發生這種事」。她強調，美國國會毫無疑問地非常支持台灣，預計未來將會有更多議員造訪台灣。

赫姆斯擔任參議員長達30年，他曾參與制定「台灣關係法」，1999年也提出「台灣安全強化法案」，呼籲美方加強對台軍售；為了感念赫姆斯的支持，前總統李登輝與陳水扁都曾頒發勳章給他。赫姆斯2003年初退休，並於2008年辭世。

葛來儀指出，台灣防疫成就獲得美國國會與大眾認可，其治理模式也被視為較美國、中國來得有效。這為台灣贏得許多支持，也讓外界渴望與台灣在各種議題上合作。

她說：「即便只是與幾年前相比，（美國）現在看待台灣的眼光也非常不同，美台關係無疑會持續強健。」

談到選後美中關係可能發展，葛來儀指出，即便是民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選，美中「戰略競爭」時代也不會結束，這在美國兩黨內皆是主流觀點。美國國會近來提出大量反抗中國法案，這在未來也會持續。

葛來儀表示，很大比例的美國民眾視中國為美國最大挑戰，因此任何人當總統都勢必會對中國更強硬，問題是會用何種方式而已。

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