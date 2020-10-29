搖擺州「百萬選票」還沒寄回　選舉官員籲：來不及了！快直接帶回來

▲美國總統大選倒計時，但仍有許多郵寄選票未被寄出。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統大選倒數計時，不過關鍵的搖擺州仍有數百萬張郵寄選票還未被寄出。選舉官員警告，時間已經不多了，加上郵政服務經常延誤，希望選民可以親自將選票交到選舉辦公室。

據《美聯社》報導，截至當地時間28日，選舉機關已收回至少3500萬張郵寄選票，美國選舉援助委員會（U.S. Election Assistance Commission）資料顯示，提前投票的人數已超越2016年大選期間的3330萬張。

1 Week until #ElectionDay! If you haven't returned your mail or absentee ballot yet, do that today! #VoteReady #ElectionDay2020 pic.twitter.com/vciCr4d2dj — Election Asst. Comm. (@EACgov) October 27, 2020

據估計，佛州仍有190萬張、內華達州96.2萬張、密西根85萬張、賓州100萬張選票未收回，而大多數州寄回選票的最後期限是11月3日選舉當天。

對此，賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）懇求，「不要等到選舉日當天才將選票寄出，現在就親手交回你的選票，讓你的選票被計入，讓你的聲音在這次歷史性的選舉中被聽見，這樣你才會感到安心。」

▲數據顯示，提前投票的選民已突破7055萬人，到選舉日當天很有可能會創112年來的新高。（圖／路透）

統計顯示，目前至少已有7150萬人提前投票，這個數字比4年前提前投票的總票數還要多。不過，目前最大的挑戰就是要確保那些不習慣投缺席投票的選民能及時交還選票，以便相關單位能盡快清點票數。

▲美國郵政署的投遞效率一直很低，讓人擔心郵寄選票難在期限內寄達。（圖／翻攝自USPS官網）

令人們更加擔憂的是，美國各地的郵件投遞延遲現象依然存在。如果這些選票還未被寄出，那美國郵政署（USPS）無法保證它們能在限期內抵達目的地。該機構至今一直未能實現在5天內將95%以上一級郵件送達的目標。其中，密西根州的投遞率是全國最低，只有71.5%。

密西根的高級選舉官員警告，現在試圖用郵件寄回選票已經太遲了，希望選民能親自到當地的選舉辦公室投下選票。密西根州今年在全州部署了數百個投遞箱，該州的投票截止日是選舉日當天的晚上8點。

▲選舉官員呼籲，不要再使用郵寄投票，親自到當地選舉辦公室投票才來得及。（圖／路透）

加州橘郡（Orange County）選舉監督員的發言人裡韋拉-馬拉斯科（Danae Rivera-Marasco）指出，「我們並不一定關心有多少郵寄選票還未寄出，但我們想讓人們明白，郵戳並不算數，如果可以的話，請在選舉日前把這些選票送到我們的辦公室。」

不過報導稱，還有不少選民仍在苦等他們的選票被寄到家中，那就更不用談什麼將選票寄回的事了。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►隋棠大推！「極致修護精華」快跟稻草髮說再見

聽Podcast掌握美選及國際局勢

Apple：https://apple.co/3ibJl8F

Spotify：https://spoti.fi/34aNBAj