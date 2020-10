搖擺州「百萬選票」還沒寄回　選舉官員籲：來不及了！快直接帶回來

▲美國總統大選倒計時,但仍有許多郵寄選票未被寄出。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國總統大選倒數計時,不過關鍵的搖擺州仍有數百萬張郵寄選票還未被寄出。選舉官員警告,時間已經不多了,加上郵政服務經常延誤,希望選民可以親自將選票交到選舉辦公室。

據《美聯社》報導,截至當地時間28日,選舉機關已收回至少3500萬張郵寄選票,美國選舉援助委員會(U.S. Election Assistance Commission)資料顯示,提前投票的人數已超越2016年大選期間的3330萬張。

