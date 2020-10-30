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香港前學生動源3名成員被捕　美國務卿籲立即放人

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問義大利。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

港警日前依違反港區國安法，逮捕前香港學生動源召集人鍾翰林等3名港人。美國國務卿蓬佩奧今天發表聲明，對此予以強烈譴責，並敦促港府立即釋放在押人士。

香港警方27日拘捕鍾翰林、何忻諾與陳渭賢3名前學生動源成員，指他們違反港區維護國家安全法。19歲的鍾翰林29日上午出庭，被控一項分裂國家罪、兩項洗黑錢罪及一項串謀發布煽動性刊物罪，申請交保外出也被拒。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發表聲明，強烈譴責港府拘捕3名學生民運人士，並籲立即釋放在押人士。

蓬佩奧表示，受中國當局控制的港府持續扼殺異議聲音、壓制民意，並為了政治目的動用警力。

蓬佩奧批評，北京違背1984年發表的「中英聯合聲明」，中國共產黨也聯合他們在香港的代理人，摧殘香港自治及其對人權的尊重，包含和平集會與言論自由。他重申，美國與香港人民站在一起。

蓬佩奧近期多次為港人槓上北京與香港當局。他13日於馬侃自由獎頒獎典禮（John S. McCain Freedom Award Ceremony）發表視訊演說時，也替8月間搭船逃到台灣，卻遭中國當局逮捕拘禁的12名港人發聲。

蓬佩奧當時說，這12人並未犯下任何罪行，「他們僅僅是相信他們值得享有自由，以及人人不可被剝奪的權利」。

 

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