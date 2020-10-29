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不滿基督長老教會挺蔡英文？國家祈禱早餐會取消！20年來頭一遭

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▲109年國慶大會，總統蔡英文發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文上任後以來，每年出席國家祈禱早餐會。今年國家祈禱早餐會以蔡英文邀民眾參加同志遊行為由，要蔡英文不必到場而另委派政府官員出席，總統府則回應蔡英文婉拒出席，不會另派代表與會。台灣基督長老教會為此宣布退出國家祈禱早餐會，表示蔡英文不到場，已失去國家祈禱早餐會的實質意義。對此，國家祈禱早餐會宣布取消，是20年來頭一遭。

第20屆國家祈禱早餐會全體籌備委員會發表聲明如下：

由台灣眾教會同心籌辦近一年，並獲蔡總統允諾參與，原訂於2020年10月30日舉辦之第二十屆國家祈禱早餐會，在獲悉蔡總統日前，公開號召民眾於隔日（2020年10月31日）一同參與同志遊行活動後，引發了教會內部不同的意見與討論。

是次國家祈禱早餐會主題「愛無國界」，除深切表述基督大愛的包容性外，更無意引發各界因意見不同，所可能帶來之對立。因此大會於10月28日，告知蔡總統此一顧慮，並蒙蔡總統於隔日，透過管道表達尊重與理解。我們對蔡總統積極顧念不同意見，並不願為社會或教界帶來任何撕裂與傷害的回應，表達肯定與感謝。

值此時刻，為避免不必要的誤會，也基於教會對不同價值觀恆久忍耐與恩慈的信念，國家祈禱早餐會決定，停辦第二十屆國家祈禱早餐會，據此以「愛」的具體行動，跨越國界、族群、立場與價值觀。

禱告！是每個基督徒的生活日常。我們也將持續在禱告中，用我們跪著的膝蓋與不住的眼淚，為台灣求平安，並持續在我們所熱愛的這片土地上，活出公義，熱愛憐憫，謙卑地與神同行。

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