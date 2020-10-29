　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「以為客吃霸王餐」闆娘：沒賣麻辣燙　外送真相氣炸！苦主2招自保

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲foodpanda熊貓外送，外送員罷工記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲外送員送錯餐，讓原PO氣炸！（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

餐點抵達後，務必要與外送員核對餐點！一名麵店老闆娘抱怨，日前製作好麵食，就讓外送員取餐，怎料最後被客訴「送餐錯誤」，神扯的是，自家明明沒賣麻辣燙，一度以為是客人吃霸王餐，事後向求助客服，真相傻爆眼。對此，苦主曝2招自保，記得要求外送員簽名或請客人申訴附上照片。

一名女網友在臉書《爆怨2公社》傻眼直呼，家裡經營麵店，有客人透過熊貓系統點餐，豈料餐點抵達後，原PO卻收到「品項錯誤」的取消訂單，讓她一度以為遇到霸王餐客人！

[廣告]請繼續往下閱讀...

原來客人向客服申訴，明明點了麵類餐點，最後卻收到麻辣燙，因此才會反映「品項錯誤」。原PO也急於喊冤，「重點我沒賣麻辣燙啊，全店也沒有泡麵」，且出餐時，有特別把明細單子貼在上頭。

▲▼以為客人要吃霸王餐，外送員你也不要跟我開玩笑咩..（圖／翻攝爆怨2公社）

▲好險原PO在餐點上附上明細，否則難以證明自己清白！（圖／翻攝爆怨2公社）

最後根本烏龍一場，是外送員送錯餐點了，讓原PO一度要報警處理，「氣到腦中風！外送員你也不要跟我開玩笑咩...」對此，客服指出，可透過線上提出抗訴，會有專員協助處理後續狀況。

文章曝光後，苦主們也跳出來討拍，「這是很大的漏洞，我們店也遇過，要嘛是外送員夾單給錯，要嘛是客人惡意栽贓吃霸王餐」、「我們這有店家要求外送員取餐時要簽名」、「曾經短時間內發生兩三次，之後要求附照片證明，就再也沒發生了，惡意栽贓的客人真的很要不得」。

▼外送員疊單，容易送錯餐！（圖／翻攝爆怨2公社）

▲▼以為客人要吃霸王餐，外送員你也不要跟我開玩笑咩..（圖／翻攝爆怨2公社）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／法國爆恐攻多人死傷！　1男遭「斬首」陳屍教堂
好市多買牛奶「忘了搖一搖」　她回家崩潰！一票人遇過：真可怕
全聯「超級週年慶」開跑　逾300款商品買1送1
不是溺水致死　朱冠甍遺體相驗結果出爐！妻靈堂心碎痛哭
快訊／台大教授陳屍研究室辦公桌　享年50歲
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鋼軌頻斷遭疑技術斷層！台鐵稱「人力足夠」：養路機具113年到位

在公司上廁所「不能超過10分鐘」　大票員工淚+1：刷門禁卡計時

失戀如何「不吃回頭草」？　網推這招最快：全境封鎖

山林赫見廢棄吉普車爬滿藤蔓　網歪樓：千尋爸媽的車？

卷卡不離身、不拆封、不假手　教育部：明年學測、英聽至大陸設考場

傳承鹿港手工紙傘技藝　成美園推親子手繪紙傘

「以為客吃霸王餐」闆娘：沒賣麻辣燙　外送真相氣炸！苦主2招自保

超商標示有廁所！他開怨「每次都鎖住」　員工更憋屈：老是在處理

楊志良喊話「緩打賽諾菲疫苗」　疾管署：未來若有問題再討論

考生注意！110學年大學學測10/30起開始報名

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

苗栗男推輪椅過馬路…衝太快！阿嬤彈出「正面著地」

傻柯基一頭撞上玻璃「懷疑汪生」　呆萌模樣老爸噴笑：抱歉沒教過

內湖捷運站驚現「剪髮變態魔」！女子摸頭抓下一撮斷髮：驚悚炸裂

鋼軌頻斷遭疑技術斷層！台鐵稱「人力足夠」：養路機具113年到位

在公司上廁所「不能超過10分鐘」　大票員工淚+1：刷門禁卡計時

失戀如何「不吃回頭草」？　網推這招最快：全境封鎖

山林赫見廢棄吉普車爬滿藤蔓　網歪樓：千尋爸媽的車？

卷卡不離身、不拆封、不假手　教育部：明年學測、英聽至大陸設考場

傳承鹿港手工紙傘技藝　成美園推親子手繪紙傘

「以為客吃霸王餐」闆娘：沒賣麻辣燙　外送真相氣炸！苦主2招自保

超商標示有廁所！他開怨「每次都鎖住」　員工更憋屈：老是在處理

楊志良喊話「緩打賽諾菲疫苗」　疾管署：未來若有問題再討論

考生注意！110學年大學學測10/30起開始報名

養5年整隻崩壞！「V臉美貓」400克↛胖到12kg　秀3倍大腫臉驚呆網

10歲男童全裸蹲路邊收書包　繼母怒吼閉嘴他哭喊「不要打了」

開店就客滿！台中人氣平價牛肉麵　肉塊大又Q、湯濃越喝越涮嘴

國台辦評江蘇台商檢測烏龍　陸委會：不應藉機政治口水

鋼軌頻斷遭疑技術斷層！台鐵稱「人力足夠」：養路機具113年到位

在公司上廁所「不能超過10分鐘」　大票員工淚+1：刷門禁卡計時

中信盃黑豹旗／北士商黃幼晴送2K再見三振　剛練投1月助勝南湖

中職／兄弟對味全熱身賽黃恩賜先發　張志豪歸隊中外野

中職／兄弟總冠軍賽帶11投手　野手包含張志豪、蘇緯達、岳政華

基隆警1週破2處天九牌職業賭場　扣161萬賭資

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

媳受虐10年…公婆死後想輕生　醫揭原因

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

天鵝生成！可能還有颱風下周恐威脅台灣　2波變天探16度

24歲文組生跑船「年薪破百有房有車」

急診醫男友曝光　家人同事全知道

高雄左營、鼓山等7區「11/1停水13小時」

台灣人工作16.9天才能買12 Pro！排名曝光

水逆、火逆一起來！12星座「11月初運勢」曝

青青除名JKF女郎！直播工作也喊卡

行人正常過馬路　竟被騎士嗆聲

正妹開箱「迷你行動電源」　驚見真相傻了

更多熱門

相關新聞

他看機車旁「助行器」沉默了　大哥1句話網鼻酸

他看機車旁「助行器」沉默了　大哥1句話網鼻酸

在路上常常可見到年紀稍長，或是帶著小孩一起送餐的外送員，他們辛苦的身影都讓人不禁佩服。一名男子時常在住家附近看到一對老夫妻在跑外送，日前剛好一起在加油站休息，看著他們忙碌的模樣，忍不住上前說句辛苦了，結果對方的回應害他一秒鼻酸。

雙北11處「外送死角區」　8處房價不到1字頭

雙北11處「外送死角區」　8處房價不到1字頭

外送員趕單車禍　19歲女頭破慘死

外送員趕單車禍　19歲女頭破慘死

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

士林夜市攤販淚「已關100多家」

士林夜市攤販淚「已關100多家」

關鍵字：

外送送錯單麻辣燙霸王餐

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

再嗆前妻！謝和弦認了：莉婭是我找來演出的

即／志航飛官殉職　「保護村民」把戰機開海上

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

媽媽男友是消防猛男！少女爬上他的床控性侵結果大逆轉

《超偶》張芸京爆「吞藥走絕路」

燦烈前女友爆：交往三年出軌10次

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

媳受虐10年…公婆死後想輕生　醫揭原因

燦烈前女友揭「南韓羅志祥」渣行

八三夭唱校園「摔麥又踩鼓踹」！

快訊／部落客松露玫瑰病逝

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

更多

最夯影音

更多
楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了
恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面