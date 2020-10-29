「以為客吃霸王餐」闆娘：沒賣麻辣燙　外送真相氣炸！苦主2招自保

▲外送員送錯餐，讓原PO氣炸！（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

餐點抵達後，務必要與外送員核對餐點！一名麵店老闆娘抱怨，日前製作好麵食，就讓外送員取餐，怎料最後被客訴「送餐錯誤」，神扯的是，自家明明沒賣麻辣燙，一度以為是客人吃霸王餐，事後向求助客服，真相傻爆眼。對此，苦主曝2招自保，記得要求外送員簽名或請客人申訴附上照片。

一名女網友在臉書《爆怨2公社》傻眼直呼，家裡經營麵店，有客人透過熊貓系統點餐，豈料餐點抵達後，原PO卻收到「品項錯誤」的取消訂單，讓她一度以為遇到霸王餐客人！

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原來客人向客服申訴，明明點了麵類餐點，最後卻收到麻辣燙，因此才會反映「品項錯誤」。原PO也急於喊冤，「重點我沒賣麻辣燙啊，全店也沒有泡麵」，且出餐時，有特別把明細單子貼在上頭。

▲好險原PO在餐點上附上明細，否則難以證明自己清白！（圖／翻攝爆怨2公社）



最後根本烏龍一場，是外送員送錯餐點了，讓原PO一度要報警處理，「氣到腦中風！外送員你也不要跟我開玩笑咩...」對此，客服指出，可透過線上提出抗訴，會有專員協助處理後續狀況。

文章曝光後，苦主們也跳出來討拍，「這是很大的漏洞，我們店也遇過，要嘛是外送員夾單給錯，要嘛是客人惡意栽贓吃霸王餐」、「我們這有店家要求外送員取餐時要簽名」、「曾經短時間內發生兩三次，之後要求附照片證明，就再也沒發生了，惡意栽贓的客人真的很要不得」。

▼外送員疊單，容易送錯餐！（圖／翻攝爆怨2公社）

