外送員趕單「違規轉彎」車禍　19歲女騎士頭破重創、搶救8天身亡

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名外送員14日晚間8時許騎車送餐時，沒有打方向燈就突然迴轉，不料與旁邊19歲女騎士發生擦撞，造成女騎士頭部重傷昏迷，送醫搶救8天仍宣告不治。外送員事後相當後悔，他平日靠外送養家，當時想多跑幾趟、多接幾筆訂單，結果卻意外發生車禍，造成對方家庭破碎。

▲外送員趕單違規迴轉，不料與一輛機車發生碰撞，造成騎士摔車頭部重創。（圖／東森新聞）

影片可以看見，外送員行駛在右側，轉彎時沒有發現左邊有人，下一秒與19歲女騎士發生擦撞，造成對方頭部重擊地面破裂流血，當場倒在地上陷入昏迷，外送員嚇得立刻打電話報警，旁邊熱心路人也上前幫忙，在附近幫忙指揮交通，避免現場發生二次車禍。

受傷女騎士送醫後因為頭部受到重創，有腦幹功能退化、顱內出血等情況，搶救8天後（22日）仍宣告不治。警方表示，外送員肇事後非常後悔，因為趕時間想多送幾筆訂單，為趕路沒打方向燈就突然轉彎，結果左手意外勾到直行女騎士，才導致對方摔車重傷不治。

▲女騎士摔車後陷入昏迷，躺在地上一動也不動。（圖／東森新聞）

年僅19歲的女騎士當天正要返家，不料卻在家門口附近發生死亡意外，家屬知情後相當悲痛無法接受，肇事外送員未來也必須面臨刑事、民事的法律責任，一場車禍讓兩個家庭破碎。