老夫妻合力跑外送！他看機車旁「助行器」沉默了　大哥1句話網鼻酸

▲行動不便外送員。（圖／翻攝自UberEATS台灣）



記者黃可昀／綜合報導

在路上常常可見到年紀稍長，或是帶著小孩一起送餐的外送員，他們辛苦的身影都讓人不禁佩服。一名男子時常在住家附近看到一對老夫妻在跑外送，日前剛好一起在加油站休息，看著他們忙碌的模樣，忍不住上前說句辛苦了，結果對方的回應害他一秒鼻酸。

原PO在臉書社團「UberEATS台灣」表示，他已經不只一次看到這對老夫妻，他們總是兩人一起跑外送，看起來都已經年紀不小，前座騎車的大哥似乎行動不方便，機車加裝2個輔助輪，右側還擺了2支助行器，妻子則是負責下車把餐點送到客人手中。

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雖然大哥行動不便，但和妻子合作起來很有默契，兩人每天都努力跑單賺錢，原PO日前去加油剛好看到他們也在加油站休息，上前和他們說一聲「大哥，辛苦你們啦！」對方給予一個燦爛笑容並回應，「吼！系在進歹造（台語，實在很難跑）！」

即便體力已經不如年輕人，行動不便送起餐來也更費力，夫妻倆仍每天頂著烈日、大雨到處送單，還能用如此樂觀堅韌的態度回應，讓他實在很心疼，當下內心百感交集，「我衷心祝福他們平安又業績好」。

網友紛紛留言，時常在中永和或是土城一帶看到這對老夫妻，「我覺得ue最好的就是能讓弱勢族群，或長輩爸爸媽媽們多一份收入來源，希望能多點店家配合及單量」、「台中北區有看過熊貓騎加裝輔助輪的」、「這對夫妻好久沒接到我的單了」、「土城板橋常看到」、「我也看過他們」、「在中、永和的樣子」。

▼不少網友都見過這對老夫妻。（圖／翻攝自UberEATS台灣）

