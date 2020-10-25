沒錢也能叫外送？客鑽漏洞「按1鍵」下次再付　內行怒：僅司機知道

▲客人鑽系統漏洞，訂外送卻賒帳。非當事人。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

身上錢帶不夠卻還是能順利叫到外送？一名UberEats外送員日前送餐時，客人說錢不夠所以要「下次一起付」，還一步步教她如何點選系統選項，好讓客人可以順利「賒帳」，對話曝光引發網友討論，批評這位客人的舉動簡直就是鑽漏洞，且恐怕還是個內行人。

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▲客人錢帶不夠仍順利訂到餐。（圖／翻攝自UberEATS台灣）



這名女外送員在臉書社團「UberEATS台灣」貼出對話紀錄，客人說目前身上錢不夠，「請把餐點放門口就好，下次會一起付謝謝。」還教她餐點送完後要在APP點選「未支付任何金額」的選項，這樣系統就會記錄客人這次訂餐沒付錢，連同下一筆訂單一起扣款。

外送員第一次遇到這狀況，還半信半疑地說「確定可以嗎？沒付錢」，對方也信誓旦旦地說可以，似乎已經很熟悉UberEats後台的作業系統，甚至有可能不是第一次使用此方法。

其他外送員回應，餐點送達後客人才發現錢不夠，確實可以先取餐並暫時賒帳，但外送員必須「先回報客服」，接著再點選「未付任何款項」，該客人下次就要先結清這筆金額才能繼續訂餐，「會知道這個功能的只有司機」、「就怕用這個功能漏洞，騙菜鳥司機沒回報客服，司機也乖乖的照他說的按，反被他咬說有付款」、「要回報客服再按才有用」、「反正記得截圖喔跟回報客服」。