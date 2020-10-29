朱冠甍父親節曾駕「5288戰機」籲愛要及時：感謝您對孽子的奉獻

▲朱冠甍經常在IG分享與家人的相處，還有開戰鬥機的模樣。（圖／翻攝朱冠甍IG）

記者蕭羽耘／台北報導

飛官朱冠甍29日駕駛F-5E戰鬥機墜海殉職。朱冠甍曾在2018年父親節貼出，自駕編號5288戰機照，當時他寫下，感謝父親對「孽子」的犧牲奉獻，假設與父母親共享天倫的時間，有幸有30年的話，你還剩下多少時間呢？

朱冠甍居住於彰化市，目前已婚育有1女，女兒才剛滿周歲，卻不幸遇難殉職。事實上，他非常愛家人還有工作，常常在社群平台上發1歲愛女照，跟自己開戰鬥機的模樣。

常在社群分享生活點滴的朱冠甍，也曾在2018年父親節發文，表達對爸爸的感謝，照片中他駕駛編號5288（我愛爸爸）的戰機，寫下感謝父親對「孽子」的犧牲奉獻，祝福天下的父親88節快樂。

他表示，大家都喜歡把投資、工作數據化，出外的你可曾想過，「若我們都有幸與父母共享天倫渡過接下來的30年，一個月陪伴的N天x一年12個月x接下來的30年=我們能把握的時間，你還剩下多少時間呢？」並在文末呼籲大家，愛要及時。

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