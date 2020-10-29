「未來人賣iPhone 13」實體機亮相　網被戳笑！賣家真實身分曝光

▲賣家自稱從2025年穿越過來。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前在蝦皮看到，有賣家低價出售「來自2025年的iPhone 13 Plus」，並曝光實機照及規格，超鬧商品掀起熱議，許多人吐槽，「也太醜」、「2025年i13過時了吧」，而賣家的真實身分更戳笑眾人。

女網友在dcard分享截圖，只見該商品標榜「低價出售iPhone 13 Plus一台，來自2025年，1024GB容量，A16處理器」，售價為499.999元，顏色是玫瑰金，尺寸6吋，不過是二手機。

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上面提到，「因本人是從2025年穿越過來的，現在的網路不支援，所以手機無法使用，便宜出售給2020這年代的人，想要體驗未來科技的可買來收藏，再過5年手機就能用了。」

另外，賣家也強調，這是A16處理器，作業系統為iOS 18，容量1024G，而SIM卡須支援7G通訊才能使用，「保固自2025年5月13日至2026年5月12日。」

▲其實是中古車商搏眼球的另類作法。（圖／翻攝自dcard）

這段一本正經胡說八道的備註，引來熱烈回響，網友們不禁笑回，「我猜應該要有5個啊！不然鏡頭沒革新算什麼iPhone」、「我就不信2025年有7G」、「這四眼其實滿獨特的，有點好看」、「再過5年不如我自己去買，說不定都有14、15了」、「以為自己是哆啦A夢在坐時光機嗎」、「i7改圖改得不三不四，我也是醉了」、「i13不是五筒嗎」、「很醜」。

事實上，自稱「未來人」的賣家是名中古車商，他在文中最後幽默表示，「我在這年代也是要生活，也是要吃飯，所以在XX汽車找了份賣中古車的工作，為了人類的未來，快來找我買車吧。」