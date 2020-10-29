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正妹開箱「迷你行動電源」竟一秒長大　網傻眼急勸：別用！會爆炸

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▲▼正妹開箱「迷你行動電源」竟一秒長大　網傻眼急勸：別用！會爆炸。（圖／爆料公社）

▲超迷你行動電源在臉書上流竄，但有眼尖網友發現「充電線比例怎麼怪怪的」。（圖／爆料公社）

網搜小組／柯沛辰報導

臉書詐騙廣告層出不窮，一名女網友近日網購「超迷你行動電源」，心想攜帶應該很方便，怎料實體送抵後，雖然是行動電源沒錯，但尺寸跟照片天差地遠，讓她不禁納悶「是我的手太小，還是行動電源長大了？」笑翻眾人。

照片中可見，一款日系三線行動電源，尺寸輕量迷你，號稱擁有50000mAh超大容量，支援所有型號手機，保固2個月，而且免運費、貨到付款，有7天鑑賞期，標榜原價2098元，現在限時下殺1098元。

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原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，她在臉書上訂購此款行動電源，但商品到貨後天差地遠，不僅外觀質感差很大，而且尺寸還爆漲數倍，比一個巴掌還大，讓她看了超級傻眼。

▲▼正妹開箱「迷你行動電源」竟一秒長大　網傻眼急勸：別用！會爆炸。（圖／爆料公社）

▲實體超大，可謂份量十足。（圖／爆料公社）

許多網友看完紛紛笑說，「是你手掌不夠大，還是這是巨人尺寸」、「親！您的手太小囉」、「真的是大～～～～～容量」、「他的模特兒應該是巨人」、「這麼小怎麼可能50000mAh」、「這個有通過檢驗嗎，建議別用了，搞不好會爆炸」、「照片那麼小一個，實際收到卻那麼大，嚴格來講你賺到！」

其中，也有不少人提醒，「可以的話請分辯什麼是『一頁式廣告詐騙』，替你及親友省下辛苦錢」、「如果電源真的那麼小，圖中線也那麼小，你線有地方插嗎」、「你不是第一個，也不是最後一個，說過幾百次了，臉書的東西不要買」、「收到7天內打給宅配退費，直接打不用聯絡賣家，賣家只會拖你時間」、「如果實體跟廣告上一樣小，那種尺寸的接頭你要插哪裡？」

▲▼正妹開箱「迷你行動電源」竟一秒長大　網傻眼急勸：別用！會爆炸。（圖／爆料公社）

▲對比之下，兩者尺寸根本天差地遠。（圖／爆料公社）

對此，刑事局先前就曾公布臉書「假廣告特徵」，第一，廣告商品與事實不符，而且差異大到足以引起一般大眾錯誤認知或決定；第二，售價明顯低於市場行情；第三，永遠有倒數不完的促銷結束時間；第四，通常免運費，都號稱有7天鑑賞期，但只提供貨到付款。

刑事局提醒，這類詐騙公司通常無地址、電話，僅開放網路詢問，提供填表單等簡單方式購買。如果下單，民眾通常會收到與網頁刊登不符的劣質仿品，事後連繫不上客服人員，也無法順利退貨，提醒民眾還是要睜大眼睛，避免受騙上當。

▼臉書商品詐騙層出不窮，刑事局曾製作懶人包，供民眾判別。（圖／刑事局）

▲▼砸千元買下「AI智能哈士奇」！給愛犬當玩伴...開箱驚見真相崩潰。（圖／爆料公社）

▼照片曝光後，網友笑瘋，也有人勸原PO不要使用，以免發生危險。（圖／爆料公社，下同）

▲▼正妹開箱「迷你行動電源」竟一秒長大　網傻眼急勸：別用！會爆炸。（圖／爆料公社）

▲▼正妹開箱「迷你行動電源」竟一秒長大　網傻眼急勸：別用！會爆炸。（圖／爆料公社）

▲▼正妹開箱「迷你行動電源」竟一秒長大　網傻眼急勸：別用！會爆炸。（圖／爆料公社）

▲▼正妹開箱「迷你行動電源」竟一秒長大　網傻眼急勸：別用！會爆炸。（圖／爆料公社）

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