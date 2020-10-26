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電商雙11暖身開打　1元清空百萬購物車、千萬豪宅11元起競標

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東森購物雙11活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物「11.11爽購節」即日起開跑，不限金額全免運，還可抽1元帶走百萬「豪」禮。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11即將來到，電商暖身促銷提前開跑，準備搶攻年度最大檔採購熱潮，東森購物祭出有感加碼，主打消費不限金額全免運、1元清空百萬購物車；蝦皮購物首推1元賞屋券買房最高省百萬、千萬豪宅11元起競標；PChome 24h購物進駐百貨商場設立實體快閃櫃位；愛合購推4大品類日為活動預熱；日本露天也搶先推出3大雙11優惠。

東森購物在今年雙11目標挑戰創造超過4億元業績，即日起推出「11.11爽購節 一元清空百萬購物車」，首波主打消費不限金額全免運、滿額1,111元登記抽1元帶走百萬「豪」禮；另有狂降破億的8大品類會場、百大品牌最強下殺1元起、加11元多一件、東森幣回饋11%、全館11%OFF等獨家好康，指定商品再祭1元、11元、111元、1,111元、11,111元特殺價搶購，並集結22家銀行刷卡最高回饋25%，以及中租零卡最高12期分期0利率、AFTEE後支付消費現折15%福利、指定超商取貨請喝中杯熱美式。此外，雙11當天將推出東森幣擴大折抵，折抵最高可達100%。

蝦皮雙11活動（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物結盟立信機構創O2O買房模式，祭出VIP賞屋抽獎券，享最高100萬元購屋金。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物找來房地產業者「立信機構」跨界合作進駐商城，強推線上1元下單賞屋券、線下買房獨家5%折扣，最高省上百萬，再抽萬元購物金；並首次打造千萬豪宅11元起競標，即日起至11/10凡購買「蝦選榜」內商品，可獲得11/11當天參與「新月天地」千萬豪宅的競標資格。而大數據精選的「蝦選榜」，上榜品牌商品全面下殺1.1折起，如Jo Malone香水30ml僅1,499元、KIEHLS亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜、GIORGIO ARMANI 奢華絲絨訂製唇萃、雅詩蘭黛粉持久粉底液統統下殺千元有找。

PChome 24h購物把活動戰線帶到線下，進駐Global Mall環球購物中心設實體快閃櫃位，至11/15止，活動期間祭出站上熱賣商品驚喜優惠價、米其林名廚料理獨家試吃、館內尋寶抽獎、打卡贈好禮等好康活動，獨家集結8大知名品牌，包括理膚寶水、TTM 提提研、LANEIGE蘭芝、baan、HANARO OKCOOK、麻膳堂、桃城雞排、CeraVe適樂膚，最低下殺55折起。館內完成尋寶地貼指定任務，或至PChome限定櫃位不限金額消費，則可抽Global Mall 1萬元禮券。

PChome 24h購物雙11活動（圖／PChome 24h購物提供）

▲PChome 24購物O2O跨界迎戰雙11，攜手Global Mall打造實體快閃櫃位。（圖／PChome 24h購物提供）

愛合購即日起舉辦「11.11暖身慶」，首次推出品類日，由保健食品、生鮮食材、減醣食品、團購美食4大熱銷品類接力促銷，活動期間台塑生醫下殺85折起；白蘭氏、森下仁丹下單送超商禮券；iFit旗下食品品牌「微卡」95折優惠；綠野農莊鹹酥雞11/1～11/14限時促銷，11包賣1,599元加碼送1包mini雞塊；花蓮TOP王子洋公館、紅龍食品、魔法咖哩等知名美食下殺8折起。近千品美食降價幅度超過10%，另外將分兩波段灑5千萬折價券進行補貼。

日本露天在全球13個國家地區搶先推出「雙11購物節 瘋搶！」，連續17天，天天主打高金額折扣碼、免國際運費以及精選限量快閃商品3大優惠，例如Calbee杯裝薯條餅乾12入只要497元、日版BANDAI組裝模型PG 1/60 RX-78-2初代鋼彈11,220元起等，多款暢銷夯品最低下殺4.1折，購物滿1,500元享免國際運費，網站首頁及FB粉絲團也將於每天早上10點公布當日折扣碼，結帳時輸入可立即折抵60元，雙11當天更加碼可折抵150元，當天結帳成功的消費者還會抽出11位，提供每人1,000元購物金，活動至11/11止。

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