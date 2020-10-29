買5次瓶裝水＝1個不錯便當　「算盤子嗎？」吸熱論

▲原PO發問「買礦泉水的算盤子嗎？」（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在許多人出門都會帶著自己的水瓶，但難免有忘記的時候，這時不少民眾會選擇到超商買瓶裝水。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他有時候沒帶保溫杯的時候，就會買礦泉水，但後來想一想，發現瓶裝水算很貴，一瓶大約20元，買5次就可以吃一個便當了，忍不住發問「買礦泉水的算盤子嗎？」

這位網友文中表示，有時候他沒帶保溫杯，就會買礦泉水，「但後來我就覺得，不對啊！真的超盤的」，畢竟一瓶礦泉水算20元，買5瓶的話，就已經可以吃一個不錯的便當了。貼文一出，就有人認為原PO想太多，「渴了就買」、「都要渴了，你會在乎20塊嗎」、「口渴時，錢真的不算什麼」、「偶爾有需求會買，反正不是常態。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有網友則是給出比較省錢的建議，「去超市買比較便宜」、「平常可以自己過濾自來水」、「超商優惠了解一下」、「檳榔攤一箱60平均一瓶2.5。」也有人表示，有時會買瓶裝水是因為覺得比較好喝，「可是真的比較好喝啊，跟過濾的自來水比」、「有些飲水機的水都有怪味，有時候真的寧願買寶特瓶的。」

至於有網友擔心「不止錢的問題，還有塑化劑問題哦！」本站日前曾報導《寶特瓶裝水天天喝「塑化劑全下肚」？專家打臉闢謠：是超安全容器》，加州大學舊金山分校醫學院的林慶順教授撰文表示，他手中有很多其他資料，都指出寶特瓶並不含塑化劑，也不會溶出有毒劑量的銻。