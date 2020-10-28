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國中「8+9同學」過得如何　網曝真相超羨慕：老婆超辣年收千萬

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▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲不少人表示，過去的8+9同學，現在都過得很好，年收千萬老婆還很辣。（圖／pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

國中叛逆期階段目睹同學或是自己親身經歷成為8+9，是許多人不堪回首的黑歷史，事過境遷多年，許多人不禁想問，當年那些不讀書、成天嗆老師、霸凌同學的8+9，在出社會後都過得怎樣，引發網友的熱烈討論。

原PO在八卦板發文指出，在國中時相信班上都有很多不愛讀書整天嗆老師的8+9，他在國中時全校有3/4不讀書，整天在外面跟別人混，儼然是8+9培育機構，現在都不知道他們過得如何了？「你們國中的8+9同學又過得如何呢？」是幡然悔悟改過自新？還是繼續混到不知所蹤？

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網友在推文回應表示，「殯葬業，賣車。就我這個112（台大IP代碼為112）過最魯QQ」、「小孩生三個、年收接近四千萬、一堆前妻，現任老婆超正」、「車行老闆，老婆很辣」、「當廚師，開了兩三間餐廳，賺翻了」、「創了一間網路行銷公司，每天po不知所云的大數據文章但感覺賺很多，應該日子爽吧」、「女友很正，聽說最近剛牽新車，看完這串真的當8+9的人生還比乖乖牌還順遂」。

▲▼監獄。（圖／免費圖庫pxhere）

▲但也有人表示，自己認識的8+9下場很淒涼。（圖／免費圖庫pxhere）

但也有人表示自己認識的8+9下場很淒涼，「前幾年飆車撞死」、「很兩極。有的賺很多老婆很正；有的通緝坐牢」、「高中在家打海洛因過量，死在自家廁所」、「被圍毆致死還上了新聞」、「滿極端的，好的屌虐乖乖牌肥宅，爛的已經登出人生online」。

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