50嵐「手搖飲龍頭不再？」　網曝2優點反駁：根本不用出新品

▲喝手搖飲是台灣人的日常。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在手搖飲料店滿街都是，選擇多了的情況下，幾家原本很夯的手搖飲自然不像以前受歡迎。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說50嵐「以前是手搖杯的龍頭」，甚至是手搖杯界的賓士，但現在要談到手搖杯龍頭，好像沒有一家敢說自己是第一，忍不住好奇問卦「50嵐為何不再佔據手搖杯龍頭？」

這位網友文中表示，50嵐以前是手搖飲的龍頭，甚至是手搖杯裡的賓士，「那麼，從幾何時，手搖杯的龍頭開始群魔亂舞，沒人敢說自己第一？」不過貼文一出，馬上就有網友反駁，認為50嵐還是很多人心中的經典，除了品質穩定，也沒有一直狂漲價或出高價新品項。

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這些網友紛紛留言，「你有沒有發現相較其他品牌，他幾乎沒研發新品項，都賣一樣的，50嵐優點在品質穩定」、「我覺得還是耶，不用新品但生意一樣爆穩」、「50嵐的味道很穩，不太容易踩雷」、「全台各直營及加盟店品質皆穩定」、「品質穩定外，不亂漲價就屌打一點店了」、「品質穩定+1，現在價位都變平價款了。」

還有人讚嘆50嵐其他優點，「除了品質穩，對環保杯最友善，都裝滿滿」、「以前覺得貴，現在覺得便宜，重點是出餐速度很快」、「就穩穩的，其他品牌都大起大落」、「能開得久又穩的反而很少吧」、「50嵐看著其它開開關關的飲料店，笑而不語」、「穩定就夠了，至少請客時不會踩雷。」