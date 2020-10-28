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床下驚見數十瓶黃色液體　竟是姊姊男友的尿液　　

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▲▼在姐姐房間驚見裝著黃色液體的寶特瓶。（圖／記者蔡岱樺攝）

▲網友在姐姐房間驚見裝著黃色液體的寶特瓶。（圖／截圖自TikTok）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

一名外國女網友柯琳（Colleen）最近在抖音上傳了一段影片，畫面中她走到地下室，只見裡面雜物、衣服和垃圾散落一地，簡直沒有空間行走。整理的過程中，柯琳發現掉落的杯子內有不明的黏稠物，更可怕的是，床一掀開，底下驚見好幾瓶裝著「黃色液體」的寶特瓶，共達數十瓶。一問之下竟然是姊姊男友的尿液，令她嚇得差點吐出來。

據外媒報導，柯琳（Colleen）的姊姊近日上了大學，於是這間房間就變成了她的，但她萬萬沒想到，直到開始打掃才知道姐姐的房間竟然如此骯髒。影片中可以看到她打掃、擦拭、把雜物清理掉並添加溫馨的裝飾，忙進忙出足足四個小時，才讓房間恢復到可以居住的程度。

▲▼網友在姐姐房間驚見裝著黃色液體的寶特瓶。（圖／截圖自Tiktok）

▲網友花費共四個小時才整理完畢。（圖／截圖自TikTok）

柯琳也解釋，事後才知道，那並不是姊姊的尿液，而是姊姊男朋友所留下的，「我也不知道為什麼他要尿在寶特瓶裡，可能他就是這麼懶吧！」另外，她也質疑，「明明姊姊就知道我要搬進來了，但卻不先整理，要我幫她打掃，這實在讓我很困惑。」

影片曝光立刻引發熱議。有人直接留言，「你姊為什麼要跟一個喜歡亂撒尿的人約會，有事嗎？」、「太可怕了，這房間你竟然還敢住，很佩服你願意花那麼多時間收拾爛攤子。」眾多網友們紛紛覺得不可置信。

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