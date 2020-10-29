黃河之美/終結千年淹水惡夢！　小浪底大壩「攔砂排洪」列世界級工程

▲小浪底大壩工程位於河南，號稱黃河五50奇景之一。（圖／翻攝 小浪底水利樞紐工程介紹館）

記者任以芳／河南報導

今年大陸長江流域各地發生淹水事件，但回顧過去黃河歷來才是害河，根據歷史記載有多次氾濫、決堤改道紀錄，數以萬計百姓受苦。大陸政府為了改善淹水問題，斥資千億興建小浪底水利大壩，工作人員接受《ETtoday新聞雲》記者採訪表示，黃河在河南段是「豆腐腰」地質，防洪治理最為凶險，小浪底的建成不但有效攔截泥沙，也被列為世界水利工程史上最具挑戰性的水壩水庫。

▲小浪底列入世界級大壩工程。（圖／翻攝 小浪底水利樞紐工程介紹館）

黃河-中華母親河

黃河是大陸的第二長河，流經青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、陝西、山西、河南、山東9個省，最後流入山東省渤海。黃河一年產生16億噸泥沙，12億噸排入大海，4億多噸泥沙在下游形成沖積平原，利於種植。但歷史記載兩千多年以來，黃河共發生316起大小洪災，包含有6次嚴重潰堤大改道。

1953年大陸黃河水利委員會首先開展勘探、測量工作，由於黃河長期排洪輸沙，下游河道普遍高出兩岸地面，也是經常造成水患的主因，小浪底水利樞紐工程主要功能必須能防洪攔砂。不過，工程地處黃河中游最後一段峽谷出口，地質情況複雜，建壩技術難題特多。

▲小浪底2001年底主體工程全完工，具有防洪、防凌、發電、排沙等功能。（圖／翻攝 小浪底水利樞紐工程介紹館）

「世界級水壩」施工困難

1991年9月，大陸宣布興建小浪底水利樞紐開工建設，工作人員介紹，「小浪底大壩主體工程集合多國承包商，開工後因地質特殊出現坍塌、設計變更、等原因影響進度延後；截流後，承包商以地質變化、設計變更趕工、後繼法規等理由，向業主提出高額索賠。」

最後，這項工程改回大陸幾個工程局自己接手，組成聯營體（OTFF）以勞務分包的方式，承擔截流關鍵項目，用13個月時間補回耽誤的工程，1997年10月28日截流，2000年初第一台機組投產發電，2001年底主體工程全完工，具有防洪、防凌、發電、排沙等多項功能。

▲位於大陸河南省的黃河灘區，改造生態園區。（圖／記者任以芳攝）

「尊敬大自然」告別黃河灘區

黃河水被小浪底大壩攔下，攜帶的泥沙自然沈降，因此形成長達一百多公里的清澈水面。工作人員表示，「近年，黃河上游大力改善生態環境，減少入沙量，一高一低的水沙調控使小浪底排沙量增加，一正一負節省出44億立方米庫容，相當修建44座大型水庫，大大延長小浪底大壩的使用壽命。」

▲大陸政府安排黃河灘區居民搬遷到新大樓。（圖／記者任以芳攝）

三十年來，大陸政府改善淹水，黃河灘區周邊數十萬戶居民面臨搬遷問題。位於封丘縣李庄鎮就是一處回遷特色小鎮，趕在冬天到來之前，社區內外一片金黃色，沿路都在堆放曬玉米。

▲黃河灘區農村居民漸漸習慣都市生活，依然保留曬玉米習慣。（圖／記者任以芳攝）

從農村搬到市區，沒有額外空地曬玉米，家家戶戶延續過去傳統，選擇在路邊或社區空地集體曬玉米。《ETtoday新聞雲》記者訪問住戶丁大娘，她表示，「偶而懷念農村生活，真的淹水淹怕了，現在政府安排住大樓更舒適，有自來水、電，不想再搬回去。」

▲河南濟源黃河三峽。（圖／記者任以芳攝）

小浪底水壩帶動觀光

小浪底工程建立後，帶動周邊觀光生態旅遊，位於大壩上游20公里處濟源黃河三峽成為熱門景區。該地屬於黃河中上游，水質意外清澈，平緩無波濤洶湧景象，所以黃河水沒有想象中渾濁，顛覆遊客印象。

▲河南濟源黃河三峽位於中上游，水質清澈。（圖／記者任以芳攝）

當地解說員介紹，「黃河三峽重點三景，分別是孤山峽、龍鳳峽和八里峽，沿途都是奇山異石，充滿神話色彩。」比如，鯀山禹斧講的是大禹父子接力治水的故事；犀牛望月講的是趙匡胤與楊家將的故事，每一處轉彎風景都是一個有趣的傳說故事。

相較長江三峽壯闊，濟源黃河三峽屬於清水秀水景觀，有種高峽出平湖視覺美感，每年吸引百萬遊客人潮，體驗另類黃河水鄉風情。

▼黃河三峽另一處景點桃花島。（圖／記者任以芳攝）