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7-11進軍河南！開幕日「銷售額277萬」...刷新全球單店「單日銷售紀錄」

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▲河南鄭州第一間7-11開幕，引起排隊潮。（圖／翻攝自微博／新浪河南）

▲大陸河南省首間7-ELEVEN23日開幕。（圖／翻攝自微博／新浪河南）

實習記者高琳景／綜合報導

便利商店是台灣民眾在生活上不可或缺的生活機能，但在大陸卻仍不普遍。近日河南鄭州第一間7-ELEVEN終於開幕，沒想到當日銷售額竟刷新全球7-11單店紀錄，達到65萬人民幣（約新台幣277萬）。

根據《新浪河南》報導，鄭州第一家7-11於23日開幕，引發盛況空前的排隊人潮，甚至還有許多人慕名而來「拍照打卡」，以「一個傳說中的網紅超市」來介紹7-ELEVEN。這家7-ELEVEN開幕第一天提供了5000個限量福袋，許多人都是為了福袋和超值優惠而來。

而根據《東方今報》報導，鄭州這家7-ELEVEN開幕第一天的單日銷售額，竟然高達到65萬人民幣（約277萬新台幣），刷新全球7-ELEVEN單一店面的單日銷售紀錄。

▲河南鄭州第一間7-11開幕，引起排隊潮。（圖／翻攝自微博／鄭在發聲）

▲排隊人潮盛況空前。（圖／翻攝自微博／鄭在發聲）

大陸網友看到這情況忍不住嘲諷道，「鄭州不是新一線城市嗎？不是國際化大都市嗎？怎麼還是這麼沒見過世面，一個便利店就嗨成這樣」、「丟人現眼」、「711有什麼值得排隊的麼」、「一副沒見過世面的樣子，便利商店還打卡」。

據了解，大陸「三全食品」去年12月拿下河南省7-11獨家經營權，將以河南省鄭州為主，並陸續在各地區拓展開幕，今年約有10家門市已陸續開幕。

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