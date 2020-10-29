26歲OL種假睫毛癢爆　醫放大一看「長滿一條條活蟎蟲」　　

▲經眼科醫師檢查，才發現女子睫毛根部「長滿一條條活蟎蟲」。（圖／翻攝自溫州新聞網）

記者柯沛辰／綜合報導

大陸溫州一名26歲女子日前發現眼皮紅腫發癢，除了假睫毛，真的睫毛也幾乎快要掉光。起初她以為眼睛出問題，趕緊到眼科看診，怎料竟發現睫毛根部長已經長出螨蟲。

根據《溫州都市報》報導，小晴（化名）今年26歲，是一名愛漂亮的上班族，由於天生睫毛短，所以定期會去種睫毛。近期，小晴發現自己狂掉睫毛，加上眼皮搔癢難耐，主動到溫州市中西醫結合醫院眼科就診。

眼科醫師趙靜檢查發現，小晴的睫毛根部竟長滿了一條條蠕動的螨蟲。原來，小晴的症狀是由螨蟲引起的眼瞼炎（Blepharitis），經過2個月治療，睫毛才漸漸回復生長，眼瞼也不再充血腫脹。

趙靜推測，可能是店家沒有嚴格消毒，導致螨蟲交叉感染，加上小晴擔心新種的睫毛脫落太快，洗臉時沒有認真清潔眼瞼，結果時間一長，就累積了大量皮脂和代謝產物。此外，種睫毛時的膠水刺激皮膚，加重了發炎症狀，最終睫毛大量脫落，出現搔癢和眼睛乾澀症狀。

報導指出，溫州市中西醫結合醫院眼科每天都接到許多類似案例，有許多患者因為種睫毛、化濃妝或眼線，罹患眼瞼炎或乾眼症。趙靜提醒，若懷疑眼部感染眼瞼炎，務必及早到眼科門診治療，但由於蠕形螨生長周期一般是3個月，所以一個療程週期要持續3個月。

▼女子就醫時，原生睫毛幾乎掉光。（圖／翻攝自溫州新聞網）

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