　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

26歲OL種假睫毛癢爆　醫放大一看「長滿一條條活蟎蟲」　　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼26歲OL種假睫毛癢爆　醫放大一看「長滿活蟎蟲」。（圖／翻攝自溫州新聞網）

▲經眼科醫師檢查，才發現女子睫毛根部「長滿一條條活蟎蟲」。（圖／翻攝自溫州新聞網）

記者柯沛辰／綜合報導

大陸溫州一名26歲女子日前發現眼皮紅腫發癢，除了假睫毛，真的睫毛也幾乎快要掉光。起初她以為眼睛出問題，趕緊到眼科看診，怎料竟發現睫毛根部長已經長出螨蟲。

根據《溫州都市報》報導，小晴（化名）今年26歲，是一名愛漂亮的上班族，由於天生睫毛短，所以定期會去種睫毛。近期，小晴發現自己狂掉睫毛，加上眼皮搔癢難耐，主動到溫州市中西醫結合醫院眼科就診。

眼科醫師趙靜檢查發現，小晴的睫毛根部竟長滿了一條條蠕動的螨蟲。原來，小晴的症狀是由螨蟲引起的眼瞼炎（Blepharitis），經過2個月治療，睫毛才漸漸回復生長，眼瞼也不再充血腫脹。

趙靜推測，可能是店家沒有嚴格消毒，導致螨蟲交叉感染，加上小晴擔心新種的睫毛脫落太快，洗臉時沒有認真清潔眼瞼，結果時間一長，就累積了大量皮脂和代謝產物。此外，種睫毛時的膠水刺激皮膚，加重了發炎症狀，最終睫毛大量脫落，出現搔癢和眼睛乾澀症狀。

報導指出，溫州市中西醫結合醫院眼科每天都接到許多類似案例，有許多患者因為種睫毛、化濃妝或眼線，罹患眼瞼炎或乾眼症。趙靜提醒，若懷疑眼部感染眼瞼炎，務必及早到眼科門診治療，但由於蠕形螨生長周期一般是3個月，所以一個療程週期要持續3個月。

▼女子就醫時，原生睫毛幾乎掉光。（圖／翻攝自溫州新聞網）

▲▼26歲OL種假睫毛癢爆　醫放大一看「長滿活蟎蟲」。（圖／翻攝自溫州新聞網）

►「潔顏油專家」植村秀製作

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美提案宣布中國犯「種族滅絕」！　汪文斌列數據駁：停止編造謊言

26歲OL種假睫毛癢爆　醫放大一看「長滿一條條活蟎蟲」　　

「母豬發情素」放飲水中…同事狂懷孕！公務員刑責曝　官方揭真相

陸版6寶可夢名稱慘遭和諧　黃之鋒嗆：「炎帝」恐改名「炎弟」

滿歲抓周！超萌男嬰「1把全帶走」　萬人笑翻：是個天才

陸船遭驅離！國台辦轟「野蠻、不人道」　陸委會：越界仍會嚴正執法

國台辦：大陸和台灣是「休戚與共、不可分割」的命運共同體

美選倒數　陸委會主委陳明通：結果不改變中共對台政策作為

妻甩巴掌！夫趁兒睡著「殺人剁肉」聯手運屍　他被判死刑、爸媽免關

入葬路上繩子斷了！　「漆黑棺材壓住」滑下山坡...底下壓著人！

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

苗栗男推輪椅過馬路…衝太快！阿嬤彈出「正面著地」

驚悚畫面曝！「豐年果糖童星」等紅燈遭廂型車撞捲車底…躺地慘死

內湖捷運站驚現「剪髮變態魔」！女子摸頭抓下一撮斷髮：驚悚炸裂

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

小S奶奶過世哽咽「她一生過得很圓滿」　曝可愛互動：非常會挑時間敬酒

美提案宣布中國犯「種族滅絕」！　汪文斌列數據駁：停止編造謊言

26歲OL種假睫毛癢爆　醫放大一看「長滿一條條活蟎蟲」　　

「母豬發情素」放飲水中…同事狂懷孕！公務員刑責曝　官方揭真相

陸版6寶可夢名稱慘遭和諧　黃之鋒嗆：「炎帝」恐改名「炎弟」

滿歲抓周！超萌男嬰「1把全帶走」　萬人笑翻：是個天才

陸船遭驅離！國台辦轟「野蠻、不人道」　陸委會：越界仍會嚴正執法

國台辦：大陸和台灣是「休戚與共、不可分割」的命運共同體

美選倒數　陸委會主委陳明通：結果不改變中共對台政策作為

妻甩巴掌！夫趁兒睡著「殺人剁肉」聯手運屍　他被判死刑、爸媽免關

入葬路上繩子斷了！　「漆黑棺材壓住」滑下山坡...底下壓著人！

正妹開箱「迷你行動電源」竟一秒長大　網傻眼急勸：別用！會爆炸

過馬路遭騎士嗆「走快一點」　低水準讓眾人酸：難怪當初要大執法

美提案宣布中國犯「種族滅絕」！　汪文斌列數據駁：停止編造謊言

26歲OL種假睫毛癢爆　醫放大一看「長滿一條條活蟎蟲」　　

渦輪車起步就「大腳衝鋒」會減壽！　Andy老爹曝訣竅：發動等10秒

國軍「偽裝甲車」照片爆紅　眾網看傻：全世界都知道了

新竹媳婦被婆婆虐10年！公婆死後突想輕生　醫揭「最關鍵原因」

超猛70歲戰鬥民族阿伯！「頭下腳上」飛降岩壁　從不扣安全繩

亞洲男大生虐貓！深夜「拎貓籠」上警車…憤怒網友住處堵人

新鮮人月薪30K「可以買車嗎？」　網友試算公式曝光：能接受就買

被獸醫問貓「本來就眼神聚焦？」　媽笑答...天生鬥雞眼還很會抓蚊

大陸熱門新聞

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

醜照被發到群組　高三妹服藥自殺

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

新歡才是真愛！狠夫殺死懷孕8個月妻子

國中少女臥倒校園變形亡！留中英文紙條藏死亡線索

母豬發情素放水中…同事狂懷孕！公務員刑責曝

超萌男嬰抓周「1把全拿」　萬人笑翻！

陸版寶可夢遭和諧　6精靈被迫改名　

妻甩巴掌！夫趁兒睡著「殺人剁肉」聯手運屍　他被判死刑、爸媽免關

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

千萬超跑被刮爛！她見「2屁孩當溜滑梯」氣昏　維修費讓家長臉綠

陸富豪承諾：兩岸統一送全台每人一箱食品

26歲女種假睫毛　根部竟「長滿活蟎蟲」

更多熱門

相關新聞

色主管抹奶油在OL胸口　老同事曝真相

色主管抹奶油在OL胸口　老同事曝真相

高雄市某公司謝姓主管，去年11月間與同仁在KTV包廂開慶生趴，伺機將奶油抹在女同事胸口，還偷親對方嘴唇2次，女同事事後報警提告，謝男卻辯稱喝到斷片，沒有印象。法官不信，認定謝男性騷擾，依2個性騷擾罪，各處5個月、50天拘役，皆可易科罰金及上訴。

高雄三星酒店驚爆混住　市府開罰1.5萬

高雄三星酒店驚爆混住　市府開罰1.5萬

獨／甜美OL午休趴睡　總經理一旁掏槍把玩

獨／甜美OL午休趴睡　總經理一旁掏槍把玩

飼主2天沒睡　汪撐開眼皮陪熬夜

飼主2天沒睡　汪撐開眼皮陪熬夜

中秋雙十連假　花蓮227處加強防疫消毒

中秋雙十連假　花蓮227處加強防疫消毒

關鍵字：

OL蟎蟲假睫毛消毒眼皮眼瞼炎

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

再嗆前妻！謝和弦認了：莉婭是我找來演出的

台中男大生虐貓！重摔後猛踩…20秒影片網氣炸

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

謝祖武痛心「姪女」糖糖車禍慘死

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

醜照被發到群組　高三妹服藥自殺

驚悚畫面曝！「豐年果糖童星」等紅燈遭廂型車猛撞慘死

父過世留千億家產　黃子韜狂曬私人飛機挨轟

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

獨／Sandy接手7個月《2分之一強》收攤！

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

更多

最夯影音

更多
楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了
恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面