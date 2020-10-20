高雄OL穿小可愛KTV慶生　胸部被色主管抹奶油！老同事曝他真面目

圖、文／鏡週刊

高雄市某公司謝姓主管，去年11月間與同仁在KTV包廂開慶生趴，伺機將奶油抹在女同事胸口，還偷親對方嘴唇2次，女同事事後報警提告，謝男卻辯稱喝到斷片，沒有印象。法官不信，認定謝男性騷擾，依2個性騷擾罪，各處5個月、50天拘役，皆可易科罰金及上訴。

判決書指出，當日生日蛋糕一推出來，在場同仁開始互抹鮮奶油，謝男也趁機將鮮奶油抹在身著小可愛的被害人胸口上，當場遭制止，沒想到謝男竟變本加厲，數度強吻受害人，被害人不滿當場質問謝男「你憑什麼親我嘴巴」，事後報警提告。

謝男到案辯稱當天要切蛋糕時，已經喝到不省人事，否認性騷擾。高雄地院傳喚當日到場同事，經郭姓同事證實，被害人曾被謝男塗抹奶油，抹在靠近胸口的地方，慶生會接近尾聲時，謝曾提醒被害人「要把奶油清乾淨，不然會被罰」，聽到女方在電梯裡質問男主管「為什麼要親我」。另有同事證實，與謝男共事10多年，很少看到他喝醉，認為謝男當日狀況不像酒醉。檢方調閱監視器畫面也發現謝男離開KTV包廂時，意識清晰並無異狀，與謝男說法有所出入。

法官認定謝男當日「有意識」性騷擾，指謝男在女下屬胸口抹奶油，還強吻對方2次，侵犯他人身體自主權，並造成女方心理蒙受難以抹滅的陰影，事後仍否認犯行，未與對方達成和解，判他2個性騷擾罪，塗奶油部分處拘役50日，連吻2次則判5月徒刑，若易科罰金為5萬元、15萬元，共20萬元。

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