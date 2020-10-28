金山工地清晨施工有夠吵　民怨：多次跟政府單位反應無效

記者郭世賢／新北報導

新北市政府在金山區進行「金包里溪（中山公園溫泉段）水質改善工程」，預計2020年底完工，由於近日早上6點就多開始施工，施工聲音非常吵雜，緊鄰許多住戶飽受噪音困擾，民眾自行拍攝影片蒐證「施工機具聲吵到不行！講話都用吼的」，多次向區公所及里長反應，都沒有得到改善。

▲金山工地清晨施工噪音超級吵擾民，民眾怨：多次跟政府單位反應無效。（圖／民眾提供，下同）

當地民眾氣沖沖向《ETtoday新聞雲》記者投訴反映，上午8點施工是正常的，但每天早上經常性選在早上6、7點就施工，因爲施工廠商在進行工程碎石或出土作業發出的聲響，部分結構都是須破碎處理，曾向區公所及里長協調，不要這麼早施工，或者廠商是否禮拜日不要施工，給我們一日安靜，但都沒有得到回應，草草了事。

▲民眾所提供影片，分別在今年10月19日及10月28日早上7點畫面。

民眾所提供影片，分別在今年10月19日及10月28日早上7點畫面，畫面中有砂石車、挖土機、碎石機出土作業發出巨大聲響，工地施工聲音太大「幾乎都只能用吼的對談」，但多次向區公所、里長陳情都無下文，直言吵雜聲音，已經持續好幾日，相當不堪其擾，家裡還有年長者，「吵到整個人煩躁被掏空似！」

新北市水利局表示，有關金包里溪水質改善工程提早施工導致噪音問題，查施工廠商，因階段性里程碑進行趕工，趕工之情形預計10月底結束，提早施工部分，已請監造單位要求施工廠商立即改善，本局亦將依相關規定進行裁罰，造成不便敬請見諒。

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▲▼新北市政府在金山區進行金包里溪（中山公園溫泉段）水質改善工程。