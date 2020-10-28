天降黃金！違停機車擋殘障坡道　不捨老母難出入…淡水男出狠招竟有奇效

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區學府路一處社區大樓10月經常「天降黃金」，排泄物不僅潑灑到中庭、甚至還潑灑到店家招牌，店家不滿架設監視器拍攝，27日下午1時許果真拍到有人從住家丟擲排泄物下來，警方獲報後鎖定住在5樓的呂男前來，他坦承是因社區殘障坡道時常有違停，影響到行動無便的母親出入，他才會丟擲排泄讓大家不敢違停。

▲淡水社區住戶不滿機車臨停擋住殘障坡道出入口，憤而丟擲排泄物。（圖／翻攝自淡水萬事通）



淡水學府路的社區大樓中庭，10月就發生了4件被丟棄排泄物的事件，住戶起先不以為意，以為只是偶發案件，直到住戶的機車被波及，於是嚇得不敢再違停於出入社區的殘障坡道，但也引起其餘住戶不滿；其中一名莊姓男子不滿自己的店家招牌被排泄物波及，氣得架設攝影機蒐證。

29日下午1時許又發生了排泄物丟棄狀況，經調閱攝影畫面後，果真拍下有人從5樓窗戶外探頭，並提著一袋排泄物「搖晃瞄準」，最終出手朝外丟下，袋內穢物濺得到處都是，莊男拿著蒐證畫面向警方提告毀損及廢棄物清理法罪嫌，打算揪出這名無良住戶。

轄區警方確認是5樓住戶所丟下後，先是聯繫5樓房東，後來經釐清後確認是呂姓房客（56歲）所為，他到案後表示因為跟年邁的母親同住，母親行動不便得從坡道出入，但坡道出入口停滿無視「禁停機車」標示的違停機車，導致母親進出也不便，他才會以丟棄排泄物的方式，讓大家不敢停放機車，沒想到果有奇效，警訊後依法函送偵辦。

▼莊男店家的招牌遭受波及。（圖／翻攝自淡水萬事通）



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