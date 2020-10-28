村長持續暴走中！詹江村臉書曝光「J女相片」：我要申請保護令

▲詹江村強調會用死來證明自己的清白。（圖／翻攝自詹江村YouTube頻道）

圖、文／鏡週刊

桃園市議員「村長」詹江村身陷桃色風暴持續延燒，情緒相當不穩的他，近日在臉書表示，該女子於昨（27日）上午揚言如果知道他家在哪裡，打算「要殺了他！」。詹江村並進一步表示「她的身材確實大我一號，要殺我，可能我也躲不了」，除了PO出女子照片，他也將申請保護令，並再加告對方一條恐嚇罪。

桃園警方對此表示，議員若有人身安全問題疑慮，可向警方申請隨扈。今（28日）詹江村在臉書發文，指出J女上午在服務處的臉書粉絲專頁評論1顆星，還到處放話「知道我家在哪裡，她要殺了我」，詹提及，自己可能躲不了，只能申請保護令，並加告J女恐嚇罪。

詹江村表示，該女子上次在立院也動手拉扯自己的胸口，逼問「為什麼躲她，為什麼封鎖她」，並想拉詹江村前往警察局。詹江村認為「如果真的有強姦她，應該報案讓警察來抓我，怎麼會刻意在集會遊行途中，拽我的胸口，說我為什麼躲她，碰到瘋狂粉絲，不躲我是傻子。」認為對方真的有攻擊自己的可能。

詹江村指出，今天早上7點20分，該女子在他的服務處評論一顆星，並揚言如果知道自己住哪，就要殺了自己，因此詹江村決定要向法院申請保護令，並強調「如果死才是你們大家認為真正的真相，那我就只能以死證明。」情緒相當激動。

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