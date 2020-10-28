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性侵疑雲狂燒！詹江村「親曝完整始末」　哀嘆：電梯女見我都站對角

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記者陳雕文、莊智勝／新北報導

國民黨籍桃園市議員詹江村遭控性侵風波越演越烈，詹今（28日）從桃園北上前往永和分局製作筆錄，面對媒體大陣仗圍訪，詹江村備感委屈，除了從頭到尾解釋整起事件的來龍去脈外，也質疑「到底誰才是受害人？」直呼自己現在坐電梯遇到女性，對方馬上就跟他站對角，「好像很怕我一樣，我變成一個性侵犯了！」

▲▼詹江村陷性侵疑雲，10/28赴永和分局製作筆錄。（圖／記者陳雕文攝）

▲詹江村陷性侵疑雲，今下午赴永和分局製作筆錄。（圖／記者陳雕文攝）

由於J女提告妨害性自主，詹江村今下午前往永和分局製作筆錄，同時也向現場記者說明完整經過。詹江村表示，事情發生已有1年3個月，時間有點久遠，細節部分自己也記不太清，但當時印象中的J女是個相當熱心的粉絲，經常以語音方式提供館長直播內容，當時由於雞胸肉味精事件與館長互告，J女透過語音訊息表示曾聽到館長說過「他雞胸肉不含味精」，因為想了解詳細內容、以及館長何時的直播，再加上J女提議見面，他才會開車北上。

詹江村說，由於當天自己相當疲累，加上路又不熟，上錯了交流道，因此透過語音詢問該怎麼走，「她告訴我，從中和還是永和交流道下去就是了，還說她家就在附近，問我要不要吃個飯？我下交流道後過沒幾分鐘就到她家，還在附近吃了一碗45元的麻油麵線，而她沒有點餐，坐在旁邊跟我交談。」

但由於J女所提供的內容並非如詹江村預想，且言談中對方也有些語無倫次，因此詹江村便開始耍冷，不再多做理會，逕自低頭吃麵線，待吃完上車後，J女也坐上副駕，還開口要求「載我兜兜風」，但由於詹當下太累，因此直接拒絕，不料J女卻突然翻臉，怒嗆「你利用完就要丟嗎？別當我塑膠，我會讓你付出代價！」當時詹江村脾氣也不佳，回嗆「隨便你，愛怎樣就怎樣！你給我滾，下車！」隨後J女憤怒甩門下車，離去前還撂話「大家走著瞧」

詹江村說，當時2人分別時間大約是晚上9點多，隨後他開車返回桃園，期間J女還不斷傳來語音訊息嗆聲，而他也以語音訊息回嗆，直到凌晨3時51分，J女突然將她嗆聲訊息全部回收，莫名其妙示好，詢問詹「安全到服務處了嗎？」詹看了一頭霧水，於是也將自己嗆聲訊息全收回，按了個讚後即不再理會。

怎料隔天上午事情出現大轉彎，J女突然傳來落落長訊息，內容提及「我們要有愛，才能有性」、「我守身如玉」、「可以在乎你，也可以恨你嗎？」詹江村看了後覺得莫名，因此便將J女封鎖，孰料事後竟會挨告性侵。

▲▼詹江村陷性侵疑雲，10/28赴永和分局製作筆錄。（圖／記者陳雕文攝）

▲詹江村向現場媒體說明完整事發經過，否認性侵一事。（圖／記者陳雕文攝）

現場記者提及，J女有出示旅館VIP卡以及當天開房間的發票；對此，詹江村則回應，自己根本不知那家旅館在哪，「卡片、發票上有寫我名字嗎？有嗎？我當晚9點多就離開，我不知道為什麼12點多會跑出那張發票，你讓我證明我自己的清白、證明VIP卡不是我的，請問誰有能力證明那張卡不是自己的？你說我的就我的，然後叫我舉證，這有道理嗎？」

此外，針對J女提告所出示的驗傷單，詹江村也質疑，J女遭性侵後第一時間不去報警、驗傷也不去婦科，反而是去永和耕莘醫院的身心科，且上方還寫「患者自述疑似遭到性侵」，下方還用原子筆括弧註記「疑似桃園市議員」，「有診斷書可以分段寫的？還可以加上註記？在前兩天杏仁哥直播的過程中，J女有call in，表示精神科醫生、護士都可以證明當時她下體有撕裂傷，各位請注意！請耕莘醫院出來說明，為什麼精神科醫生可以檢查女性患者下體？」

對於J女描述遭侵犯過程中，詹江村一手壓制她、一手戴上衛生套；詹江村也喊冤，「各位，從相片中可以看到，她身材大我一個量級耶，我能有能力做到一手壓制她、一手戴套嗎？她還說過程中她尖叫2個多小時，而且完事後我還去洗澡，她才趁機將放在床頭的發票、VIP卡收起來當證據；如果是這樣，她怎麼不利用我洗澡時奪門而出、趕快報案呢？這過程合理嗎？」

詹江村還爆料，目前J女與他人私下的對話也一一流入他手中，他還看到J女曾說要執行「滅村計畫」。詹江村同時痛批爆料性侵案的周刊記者，「我不知道這位大記者，我哪裡得罪你了，周刊是活不下去還怎樣？可以用這樣的方式毀滅一個人嗎？」

另一方面，在性侵案曝光後，J女曾放話「要殺詹江村」，對此，詹則表示，當時對於J女的糾纏就已經覺得可怕，如今對方又放話，只要知道他家在哪就要殺他，「我才是受害者吧！搞到現在我沒辦法出門耶，便利商店全是我相片，我搭電梯遇到女性，對方馬上跟我站對角，好像很怕我一樣，我變成一個性侵犯了，到底誰才是受害者？」而對於「放話喊殺」一事，詹江村也強調稍後將回桃園報警提告。

至於為何J女會清楚他臀部有胎記？詹江村則說，自己經常在直播中開玩笑，說自己被外星人抓走、植入晶片，而臀部的胎記就是曾被外星人抓走的記號，「你到我的直播聊天室，問問村長是不是被外星人擄走，他們底下就會告訴你，他身上有胎記！」

▼遭指控性侵後，詹江村生活大受影響，他質疑「現在到底誰才是受害者？」（圖／記者陳雕文攝）

▲▼詹江村陷性侵疑雲，10/28赴永和分局製作筆錄。（圖／記者陳雕文攝）

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