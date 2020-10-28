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媽媽男友是消防猛男！少女爬上他的床狂哭控性侵　結果大逆轉

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▲桃園市陳姓男子透過網路臉書找到國中少女，以6千元為代價邀約與楊姓雇主性交易遭拒，憤而強脫少女褲子讓楊性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲阿明辯稱，少女進入他的房間，跨坐他的腿部，緊抱他大哭。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名17歲少女指控，遭媽媽的同居消防員男友阿明（化名）性侵。但阿明辯稱，雙方是你情我願，他絕無強迫、傷害對方。台中地院法官認為，被害人的指證多有瑕疵，因此判男方無罪。

判決指出，阿明和少女母親為男女朋友，平時他與少女同住，被少女叫「叔叔」；女友則長期於南部工作，每1、2個月才會回家一次。少女指控，2019年12月某天，阿明想侵犯她，她夾進對方腰部，並把她的身體貼上去阻止對方，雙方僵持不下，過一會兒他就放棄。

但阿明否認犯行辯稱，前一晚雙方一起飲酒，少女當時洗完澡穿上衣、未穿內衣，下半身則僅著內褲、未穿外褲，喝完後即各自回房間睡覺；但當天凌晨約3、4時許，少女進入他的房間，跨坐他的腿部，緊抱他大哭，稱媽媽騙所有人，還騙她和他。

▼阿明是體格健壯的消防猛男。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

肌肉猛男。（圖／Pixabay）

被告辯稱，他安撫少女後兩人一起睡覺，當天清晨6、7時許，他發現被親臉頰及嘴巴，因此也回親，之後的親密行為是在你情我願之下所為，其絕無強迫、傷害對方，亦未對她施予暴力。

法官認為，被告擔任消防員工作，顯見其身體強健，而被害人也坦證他的力量及身材優勢大於她許多；更可知他對她的親密舉動，若有違反她的意願，確實極易造成她身體受傷，但事實上她竟全無傷痕。

法官根據兩人LINE對話紀錄，少女事後曾向被告詢問是否需要吃避孕藥；被告則回稱不用，是「安全期、沒在裡面。」法官認為，少女事後未見有何遭性侵後的逃離、迴避、恐懼、受辱、責難、怨懟等激烈情緒，反而平靜如常，甚至回房繼續就寢。

法官表示，被害人年滿17歲，且並無證據有違反她意願情事，且她指證既多有瑕疵，而公訴人所指其他各證，又不能證明被告確有強制性交犯行，因此判無罪。全案可上訴。

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