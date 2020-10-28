美國大選倒數　蔡英文：無論誰勝出都將持續深化台美關係

記者陳家祥／台北報導

民進黨28日舉行中常會，邀請政治大學東亞所教授楊昊以「前瞻2020美國總統大選的可能結果與影響：選情動態、政策趨勢、美中格局、印太秩序與美台關係」為題進行專案報告。黨主席、總統蔡英文在會中表示，無論是哪一個政黨提名的候選人勝出，台灣堅持自由和民主的價值，持續深化台美關係，維持區域和平穩定的立場，都不會改變。

民進黨發言人周江杰轉述，主席蔡英文說，美國總統大選即將在下周舉行，我知道國人都很關心大選結果，不過我要強調，無論是哪一個政黨提名的候選人勝出，台灣堅持自由和民主的價值，持續深化台美關係，維持區域和平穩定的立場，都不會改變。

蔡英文表示，過去一段時間，台灣堅守民主價值，作為區域和平的重要貢獻者，以及國際社會良善力量的努力，也得到美國主流民意，以及朝野政黨的支持。近期以來，美國國會已經通過「台灣旅行法」、「台北法案」、「台灣保證法」等多項法案，行政部門也有多位高層官員訪台，也通過多次軍售案，台美關係的進展，都是國人有目共睹的。

最後蔡英文也再次強調，選後無論結果如何，台灣都會持續深化與美國，以及理念相近國家的合作夥伴關係，共同維護印太地區的和平穩定與繁榮發展，堅定守護台灣的民主自由。