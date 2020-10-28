首例檢體錯置！江蘇台商確診搞烏龍　陳時中承諾不懲處實驗室

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

大烏龍！指揮中心坦承，返台確診新冠肺炎的40多歲江蘇台商（案530），經調查發現是用到法國返台男（案536）檢體，會將該案號移除，並通報IHR。指揮官陳時中表示，已於案530進行溝通，對方也能接受該情況。而該男原本就是居家檢疫對象，原本就有人身自由喪失情況，在院也都是隔離治療，沒有因為「被確診」受到其他人身限制，屆時也會發放每日1000元的防疫補償金。

陳時中指出，案530於機場留驗之病毒強陽性深喉唾液檢體，經人體核酸（DNA）鑑定比對，實為案536檢體，判定檢體有錯置情形。調查結果顯示，應於實驗室中，因應不同檢驗儀器適用不同檢體管，需人工作業及轉置檢體造成錯置。

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指揮中心已進行流程檢討，將對COVID-19檢驗網將建置進一步防錯機制；鼓勵檢驗機構增加實驗室人力，強化實驗步驟中檢體比對；並積極引入自動化程度高之核酸檢驗機型，以減少人工手寫標號、轉管步驟。

陳時中表示，截至目前COVID-19檢驗網累計檢驗10萬多例檢驗，為我國COVID-19重要防疫工作環節，這是第一次發指揮中心感謝醫檢師與實驗室人員辛苦付出，不會針對錯置實驗室與人員進行懲處，也將以此次經驗虛心檢討，持續完善並精進檢驗流程。