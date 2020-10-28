陳時中證實蘇揆急扣才開晚間記者會　強調「莊人祥講得很好」

▲疾管署流感疫苗接種不良事件記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫苗通報不良反應事件通報出現4例死亡個案，經過疾管署研判與疫苗無直接相關，但仍引發外界恐慌，傳出行政院長蘇貞昌急緊急致電衛福部長陳時中要求把此事對外說明清楚，促使衛福部昨晚間緊急召開記者會說明。陳時中證實此事，但強調，主要是蘇院長關心民生動態，通電話瞭解狀況後，認為這件事情很清楚，應該和社會說明讓民眾安心。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會發言人莊人祥。（圖／記者宋良義攝）

陳時中昨日晚間親上火線詳細解釋4例死亡個案死因，分別是發生蜘蛛膜下腔出血、急性心肌梗塞、冠狀動脈阻塞引發急性腦中風與主動脈剝離，這些都是常見心血管疾病，和疫苗關連性非常低。他也強調，目前不良反應通報並沒有異常增加，整體來看疫苗沒有發生問題，專家小組經過討論，沒有任何證據顯示要停打疫苗。

傳出蘇揆致電陳時中要求「要把這件事情向外界說明清楚」，陳時中今日表示，昨日召開記者會是希望大家說明不良事件不等於副作用，蘇院長主要是關心民生動態，通電話希望瞭解情況，我也將記者會說明的情況與院長說明，他表示這件事情很清楚，和社會說明清楚讓外界安心。

至於是否意味發言人莊人祥下午說明不夠周詳，陳時中強調，他一向認為莊人祥發言很好，而且「我講一天（例行記者會）、他講六天」。

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