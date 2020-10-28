吳宗憲怨「打流感疫苗頭暈」　陳時中回應了！

▲吳宗憲在社群軟體表示自己打完流感疫苗後頭暈多日。（圖／記者林彥君攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣有4名民眾施打流感疫苗後死亡，雖然疾管署澄清和疫苗無關，是死於心血管疾病，但仍引起民眾恐慌，連藝人吳宗憲都在社群網站抱怨施打後暈。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，公眾人物的新聞影像力很大，容易引發大家聯想，但任何案例都不能掉以輕心。

吳宗憲26日開直播與網友分享，自己施打流感疫苗出現頭暈、天旋地轉等不適症狀，還說自己「打第3、4天了，現在整個世界是昏眩的。」甚至過去從未打過疫苗的他，打了時候非常後悔，「整個人像喝了2瓶威士忌一樣。」甚至呼籲民眾「沒有那個習慣真的不要亂行動」引發熱議。

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接著另一名女星趙庭（趙婷）也有類似症狀發生，她在臉書透露，7天前打完疫苗後，到現在都還有頭暈的感覺，甚至一度發燒到37.5度，身體無法動彈。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中今在記者會被問及此事直言，任何情形都有可能，但不良事件跟副作用不一樣，現在大家講一講，就很容易誤以為是打疫苗引起的，因為打流感疫苗的人很多，公眾人物的新聞影響力大，更容易引發大家聯想。他強調，任何通報案例都不敢掉以輕心，會去了解關聯性，也會提高警覺去關注國際是否有報告。

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