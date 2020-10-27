百年摸乳巷紅磚牆毀了！被噴漆「潮X屁孩」　疑國中生下毒手嗆聲

▲屏東潮州「摸乳巷」百年紅磚牆被潑紅漆。（圖／翻攝「屏東縣潮州鎮潮州鄉親聊天室」臉書社團）



記者許力方／綜合報導

屏東潮州鎮百年古厝「摸乳巷」位於建基老街上，是當地最早發展的地方，近來老屋管理者卻發現，紅磚牆遭人惡意塗鴉，大剌剌拿噴漆、奇異筆、立可白等搞破壞，不僅落款日期學校，還留下「潮中屁孩」、「有種來找我」字樣嗆聲，讓居民氣壞，調閱監視器抓兇手，鎮公所更心痛嘆「公民教育需要再加強」。

管理者周建昇26日透過臉書發文，直指「摸乳巷」都是百年的老房子，每塊磚頭歷史百年以上，都已經停產，雖是私人物業，大方讓地方作為景點，裡面還有人在住、使用，正提報歷史建物中，更是成大建築所常來踏查的工法。

周建昇說，原本考量情侶約會等，不加裝監視器，未料近日卻發生惡搞事件。公布的照片中，摸乳巷整片紅磚牆面都被人噴漆，用紅漆寫下「有種來找我」、「潮中屁孩」、「正屁道」等挑釁字詞，還有不少奇異筆落款簽名。

▲屁孩噴紅漆嗆聲「正屁道，有種來找我」，鎮民氣炸調監視器逮人。（圖／翻攝周建昇臉書）

周建昇氣憤直呼「他不只是會被判刑而已這麼單純！」不過依據噴漆留下的字樣來看，凶手可能是地方國中生，會先與校方聯繫，目前不希望讓孩子留案底，還沒有報警。

潮州摸乳巷寬僅1.2公尺，只夠一輛機車通行，已經有百年歷史，周建昇受訪時感嘆，惡搞如果是小字可以刷一刷，淋過雨水會掉，但是現在被噴整面根本不能修復，恐需龐大經費。高齡80多歲的屋主王楊宗，長期旅居日本，近期回台發現磚牆遭人塗鴉，也無奈搖頭說「沒辦法，亂畫…我是真的覺得不舒服！」

鎮公所也深感心痛，公民教育需要再加強，若屋主願意將老屋捐出作為歷史建築，鎮公所將協助籌措經費，協助復原紅磚牆，並將摸乳巷作為潮州的文創基地。

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