真的吃台鐵便當！台電聯婚空前「婚宴奇景」曝…新人苦笑：很難忘

▲台電聯合婚禮現場領便當畫面。（圖／讀者提供）

記者許凱彰／台北報導

第41屆台電職工聯合婚禮17日在陽明山中山樓舉行，有100對新人報名參加，15日卻爆出午宴被迫吃「台鐵便當」的烏龍。據了解，在17日中午的菜色真的就是特製台鐵便當，就有新人拍下領便當當下的畫面，讓她不禁苦笑：「很難忘」。

就有新人拍下領便當當下的畫面，讓她不禁苦笑，「婚宴真的吃便當耶」，真的難忘。台鐵「婚禮特製」便當內容物包含台鐵經典滷排骨、一小塊炸唐揚雞、高麗菜、青花菜、筍乾以及台鐵滷蛋的雙主菜、4配菜組合，看起來是相當豐盛。

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▲▼台電聯合婚禮台鐵特製的便當，有雙主菜、4配菜看起來相當豐盛。（圖／讀者提供）

因中山樓場地嚴重漏水，館方並未主動告知的情況下，台電職工聯婚被爆出「午宴吃台鐵便當」的烏龍，台電在該文爆發後隨即丟出配套方案，分別是每對新人現領2000元、觀禮親友500元的補償，還丟出生育補助40000元的方案牛肉。

丁作一稍早在致詞中提到，先對100對新人表示抱歉，因為知道會下大雨，山谷地形緣故也無法搭棚，深怕瞬間強風導致的安全問題，被迫做出吃「特製台鐵便當」這樣的決定。

▲台電聯合婚禮吃台鐵便當，理事長台上電爆中山樓。（圖／讀者提供）

他更在台上重砲開酸，對於中山樓場地無法使用，館方沒有主動告知，讓100對新人與千人的觀禮親友使用這樣的場地，當得知時只剩3天的緩衝時間，完全沒有因應的空間，除了深表歉意，對中山樓的館方也提出強烈的建議與抗議，「要怪，怪中山樓」。

▼台電聯合結婚原訂午宴在中山樓三樓吃桌菜，沒想到嚴重漏水。（圖／讀者提供）